Vicente Boluda, Salvador Torregrosa i Rubén Darío Costa, guardonats amb els V Premis Ateneu Mercantil

L’empresari Vicente Boluda rep el ‘Premi Economia, Progrés i Societat’; el ‘Premi Ciències de la Salut i Investigació’ recau en el cirurgià cardiovascular Torregrosa, mentre que el ‘Premi Ciència Tecnologia i Investigació’ reconeix la labor del químic Rubén Darío Costa

L’Ateneu Mercantil de València ha distingit a l’empresari Vicente Boluda Fos; al cirurgià cardiovascular Salvador Torregrosa i a l’investigador Rubén Darío Costa amb els V Premis Ateneu Mercantil València. La gala de lliurament d’aquests premis tindrà lloc aquest dijous 25 de març en el Teatre Ateneu a partir de les 18.30 hores, que per raons excepcionals veurà limitat el seu aforament, segons estableix la normativa sanitària en matèria de seguretat per la Covid-19.

La presidenta de l’Ateneu Mercantil, Carmen de Rosa, ha destacat la importància i el referent en el qual s’han convertit aquests reconeixements, que s’han consolidat en aquesta institució fundada en 1879. “El nostre objectiu és destacar l’esforç dels valencians així com el seu treball constant com a institució de referència que vol posar en valor a València i la societat que la integra. Enaltir i reconéixer la trajectòria professional dels nostres paisans així com els ambiciosos projectes que desenvolupen, és una obligació”, ha dit.

“Tots ells han destacat en la seua vida professional i porten el nom de València i de la Comunitat Valenciana per Espanya i per tot el món”, ha afegit Carmen de Rosa.

Enguany, el jurat ha distingit en la categoria ‘Premi Economia, Progrés i Societat’ a l’empresari Vicente Boluda Fos, president de Boluda Corporación Marítima i President de l’Associació Valenciana d’Empresaris. Les seues importants activitats navilieres i la diversificació de l’oferta de serveis del sector marítim són d’àmbit internacional tenint presència a Europa, la costa occidental d’Àfrica, Cap Verd, Oceà Indique i Llatinoamèrica.

El ‘Premi Ciències de la Salut i Investigació’ recau en aquesta edició en Salvador Torregrosa Puerta, Cap de la secció de Cirurgia Cardiovascular a l’Hospital la Fe de València. Destaca l’aplicació pionera a Espanya de “l’Assistència ECMO de Cor i Pulmó Artificial” a l’Hospital La Fe, tècnica amb la qual se salven moltes vides, ja que permet poder intervindre en malalts amb els òrgans absolutament deteriorats.

Per part seua, el ‘Premi Ciència, Tecnologia i Investigació’ s’ha concedit a Rubén Darío Costa Riquelme, Catedràtic en la Universitat Tècnica de Munic (Alemanya). L’originalitat del jove investigador resideix a reduir l’impacte mediambiental en utilitzar en els LED components biològics. Rubén Darío Costa va rebre el Premi Fundació Princesa de Girona Investigació Científica 2020, guardó que es concedeix a joves talents innovadors i emprenedors.