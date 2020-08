Vicente Mompó és el nou portaveu del Grup Popular en la Diputació de València en substitució de Juan Ramón Adsuara

Connect on Linked in

Després de l’elecció de Mompó com a president provincial s’ha reestructurat el grup en la corporació provincial



El fins ara portaveu ha afirmat que ja ha complit amb l’objectiu que li va encomanar Pablo Casado i ara se centrarà en el seu municipi

Mompó exercirà com a portaveu ja en el ple programat per a el pròxim dia 22 de setembre

L’elecció de Vicente Mompó com a nou president provincial en el XV Congrés del PP celebrat el passat 25 de juliol portarà aparellat un canvi en el Grup Popular de la Diputació de València del qual forma part. Així, Mompó és el nou portaveu dels populars en la corporació provincial en substitució de Juan Ramón Adsuara.

Mompó exercirà ja la feina de casa com a portaveu del Grup Popular en la Diputació en el ple previst per a el pròxim dia 22 de setembre i continuarà, segons ha explicat, «defensant la labor del municipalisme i exigint que hi haja la màxima uniformitat en els drets dels ciutadans en les 266 localitats que componen la província».

El president provincial del PP i portaveu en la Diputació ha garantit «la lluita del Grup Popular perquè es blinde la pervivència de les diputacions, ja que són les garants d’homogeneïtzar la qualitat de vida dels veïns i que una administració d’àmbit superior no garanteix».

També ha avançat que «mantindré la línia que hem mostrat des del Grup Popular de la Diputació per a reivindicar que el Govern provincial atenga a tots els municipis sense aplicar barems basats en el color polític de cada Govern municipal».

Frenar la despoblació, reactivar el turisme i el teixit econòmic en general, garantir la viabilitat de l’agricultura, ajudar els ajuntaments a reduir la càrrega de competències impròpies o lluitar contra els efectes de la pandèmia de coronavirus són alguns dels reptes que Mompó assenyala com a «prioritaris» i que són els eixos que el Grup Popular es va marcar per a aquesta legislatura com a principal partit de l’oposició i altres que, com el de l’extensió de la COVID-19, han sorgit en el primer any de mandat.

Adsuara, un canvi «lògic»

Per part seua, el portaveu sortint, Juan Ramón Adsuara, ha afirmat que «ja he complit amb l’objectiu que em va encomanar Pablo Casado de conduir al partit a la província a la celebració d’un congrés i amb diverses cites electorals pel camí».

Adsuara ha assenyalat que «el lògic és deixar el càrrec de portaveu en mans del nou president provincial del partit i ara em centraré en lluitar per atendre les necessitats dels veïns d’Alfafar».

L’alcalde de la localitat de l´Horta Sud ha assegurat que «els habitants d’Alfafar seran la meua màxima prioritat i continuaré treballant pel municipalisme des de la Diputació de València».