Vicente Mompó revela que amb els 12 últims congressos autoritzats ja s’han constituït el 75% de les direccions locals

En l’últim comité executiu es va aprovar la celebració de 12 congressos que es desenvoluparan entre octubre i novembre



Afirma que el PP està preparat per a abordar un canvi al capdavant de les institucions que necessiten els valencians

El president provincial avança en la reestructuració del partit i en la preparació dels quadres locals a la província davant un eventual avançament electoral

El president provincial del PP de València, Vicente Mompó, ha revelat que «el 75% de les direccions locals del partit a la província ja s’han constituït i estan en disposició d’afrontar els reptes que tindrem en els pròxims anys».

Per a Mompó es tracta de «renovar estructures que portaven molts anys sense que els afiliats pogueren manifestar-se sobre el seu funcionament». En aqueixa permanent actualització del partit a la província que el líder provincial ha començat durant el seu any de mandat, el comité executiu celebrat aquesta setmana ha aprovat la celebració d’altres dotze congressos locals.

Els nous conclaves, que es desenvoluparan entre els mesos d’octubre i mediats de novembre, se sumen als 182 ja celebrats o que es tancaran al llarg del present mes de setembre per a un total de 194. Això suposa pràcticament que s’han tancat el 75% del total de processos en municipis de la província que han de triar a les seues adreces locals.

El president provincial està avançant també en la reestructuració del partit i en la formació dels quadres locals de la província davant un eventual avançament electoral en l’àmbit autonòmic o nacional.

Mompó ha assenyalat que «el PP està preparat per a abordar un canvi al capdavant de les institucions que necessiten els valencians que estan ja cansats dels vaivens i la mala gestió dels multipartitos d’esquerra».

Inici de curs i convenció

D’altra banda, el president ha assenyalat que la direcció provincial es troba immersa en paral·lel en l’organització i mobilització dels actes i celebracions que envolten l’inici de curs polític i la convenció nacional.

El sopar d’inici de curs polític, que tindrà lloc demà a Ontinyent, està sent «un esperó per a tots els afiliats de la província que veuen en aquesta arrancada del curs un punt de partida per a la recuperació de la Generalitat, les Diputacions i els ajuntaments».

I quant a la convenció nacional –que tindrà a València com l’epicentre del seu tancament els dies 2 i 3 d’octubre– Mompó l’ha considerada com «el començament del camí que culminarà amb l’arribada de Pablo Casado a la Moncloa».

«Els ciutadans ens necessiten i el PP té l’experiència, la fortalesa i la fiabilitat en la seua gestió que els espanyols estan trobant a faltar en aquests últims anys amb Pedro Sánchez al capdavant d’un Govern radical», ha finalitzat.