Vicente Montañez regidor de VOX de l’Ajuntament de València en suport als agricultors

Connect on Linked in

Vicente Montañez ha participat en la manifestació d’aquest matí en suport a la greu situació que viu el sector agrícola a València.

El representa’t de VOX a l’Ajuntament Vicente Montañez, ha encapçalat una de les pancartes de la manifestació, que conformaven diferents associacions; Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), ASAJA Alacant-Joves Agricultors i la Federació Provincial d’Agricultors i Ramaders de Castelló (FEPAC-ASAJA)–, LA VA UNIR i la Unió de Xicotets Agricultors i Ramaders. D’aquesta forma, s’han unit a les diferents manifestacions que es duen a terme en tot el panorama nacional per a denunciar la situació límit que travessa el sector agrari i, en aqueix sentit, reclamar a les diferents administracions que plasme una sèrie de mesures a curt, mitjà i llarg termini que garantisquen una rendibilitat digna per als productors valencians.

Segons Montañez: “Des de de el grup municipal VOX teníem hui la necessitat d’estar presents amb els nostres agricultors ajudar-los a reclamar allò que és just i qui ha de ser el garant perquè puga persistir un sector històric i que dóna recer i crega moltíssima ocupació en la nostra Comunitat. Hem vist a conseqüència d’aquestes polítiques dels governs anteriors s’ha incrementat els costos, cada vegada els costos de l’energia són majors, a conseqüència de la pujada salarial han vist incrementada també el cost de la recol·lecció i el cost del manteniment del camp.

Mesura populista que únicament buscava captar vots a qualsevol costa i que el que fa és posar cada vegada en una situació més complicada als nostres agricultors. Una Unió Europea, que els ha donat l’esquena, que permet que es competisca en el mercat, quan les condicions als països d’origen que no són Espanya, res tenen a veure amb la situació real ací ni amb els controls fitosanitaris. En definitiva, aquest govern que ja fa molt temps va donar l’esquena al camp, sembla ser que no pararà fins que no acabe amb ells. Per això havíem de ser ací, hem d’estar amb els agricultors valencians precisament a aqueixos que també aqueix govern catalanista del Sr Ribó bombardeja sistemàticament bé podem veure el que s’ha realitzat amb el tema dels Poblats del Sud amb el tema de les accions com a la crema de la palla de la Generalitat Valenciana etcètera, etcètera. Al final estem enfront de governs que governen únicament per a assegurar-se la butaca i que deixen de costat a una part productiva importantíssima com és l’agricultura en la nostra Comunitat”

Vicente Montañez , en aquest aspecte, veu un panorama descoratjador en el camp i dins de la Comunitat Valenciana que ara és líder en superfície agrària abandonada, en pèrdua de superfície agrària de regadiu, en falta d’inversions hidràuliques i en dèficit de balanç continuat entre primes i indemnitzacions de les assegurances agràries. Amb l’agreujant de la falta de relleu generacional i envelliment de la població.

El representant de AVA-Asaja ja va sostindre que “la crisi insuportable que viu el sector ha de ser analitzada en una taula de treball”. Entre les causes que motiven aquest acte de protesta a València cal destacar la crisi de rendibilitat en la majoria de les produccions agropecuàries, l’incessant augment dels costos de producció, com l’increment del salari mínim interprofessional aprovat pel Govern, que el sector no té la capacitat de traslladar al preu dels seus productes, la utilització de l’agricultura i la ramaderia valenciana com a moneda de canvi en els acords de la Unió Europea amb països tercers, la discriminació perpètua de la Política Agrícola Comuna (PAC) cap als cultius mediterranis o la injusta criminalització que rep l’agricultura i la ramaderia com a sector contaminant malgrat la seua essencial contribució mediambiental, el seu paper en la mitigació del canvi climàtic i el compliment de la legislació més rigorosa del planeta en matèria fitosanitària, ambiental i de benestar animal.