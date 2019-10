Vicente Ten dóna suport als autònoms en la Fira del Comerç, la Tapa i l’Automòbil d’Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ten: “Cs sempre ha apostat pels autònoms, els joves emprenedors i les dones treballadores”

El diputat (Cs) en el Congrés dels Diputats per València, Vicente Ten, ha visitat Alzira per a “donar suport als autònoms en la *Fira del Comerç, la Tapa i l’Automòbil”, ha destacat al costat de la diputada autonòmica Ruth Merino i els regidors de Cs Alzira: Miguel Vidal i Clara Aledón.

“Des de Cs creiem i donem suport a aquest gran sector productiu que a més mereix ja una connexió directa a l’AP-7”, ha reivindicat, al mateix temps que ha defensat que “és indispensable una inversió directa en els polígons per a adaptar-los a les necessitats reals del sector”. En la mateixa línia, ha advocat per “una aposta ferma per l’I+D+I, que repercutisca de manera directa en la creació de llocs de treball i que evite la fugida de talent’.

Finalment, Ten s’ha congratulat de “la posada en marxa d’una proposta de Cs Alzira, la cooperativa elèctrica, que suposa un estalvi de fins a un 30% en la factura de la llum”. “D’una banda, aquesta mesura alleujarà la butxaca de l’empresari, qui amb tots els tributs que ha de pagar, ho té molt complicat; d’altra banda, estem segurs que incentivarà la creació de noves empreses”, ha conclòs.