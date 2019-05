Vidal: “L’esport és un instrument d’acció social per a educar en valors i una ferramenta per a millorar la salut de joves i grans”

Connect on Linked in

El candidat de Ciutadans (Cs) a Alzira, Miguel Vidal, ha anunciat que “Cs habilitarà una coberta a la piscina d’estiu per a poder usar-la durant tot l’any i implantarà la cloració salina”. Per a Vidal, “la pràctica esportiva és un pilar fonamental en qualsevol societat que cal fomentar”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “l’esport és un instrument d’acció social per educar en valors i lluitar contra l’assetjament escolar, per exemple”. A més, ha recordat que “mantindre una vida activa és una ferramenta per a millorar la salut de joves i grans”. Per això, ha avançat que “es fomentarà l’esport base entre els més joves i activitats per a gent gran”.

D’altra banda, Vidal ha promès que “invertirà en millorar les infraestructures actuals, ampliarà els horaris i escoltarà als nostres clubs per a resoldre les seues necessitats reals”. En aquesta línia, ha destacat “la importància de fomentar l’esport d’inclusió i adaptat, així com impulsar el femení per a eliminar les diferències amb el masculí”.