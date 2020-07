Vielca ingenieros proyecta la remodelación de las estaciones de MetroValencia en superficie

Connect on Linked in

L’enginyeria valenciana estudia com minimitzar l’entrada fraudulenta d’usuaris en l’àrea metropolitana

• El futur hospital de Gandia ja té aprovat el projecte d’execució, adjudicada la direcció d’obra i ha finalitzat el termini per a presentar ofertes per a executar les obres. Aquestes podrien començar a la fi d’enguany

• La redacció del projecte per al tram Xàtiva-Carcaixent de la Via Verda Ribera-Costera i la reparació de l’emissari submarí en Moraira ja estan en marxa

Després d’un període convuls de paralització i incertesa provocada per la pandèmia del Covid-19, l’activitat en el sector de l’obra pública es recupera a poc a poc. Entre les empreses que estan reprenent o iniciant nous projectes, destaca la valenciana Vielca Enginyers. En aquests moments treballa en quatre fronts que es desenvolupen en la Comunitat Valenciana; el projecte per a remodelar les estacions a cel obert de MetroValencia en tota l’àrea metropolitana de València, i el projecte per a la construcció d’un tram de Via Verda entre Xàtiva i Carxaixent. A ells se suma la direcció d’obres del futur hospital de Gandia, la licitació d’obres del qual es produirà després de l’estiu, i la reparació de l’emissari en Moraira després dels danys patits pel temporal d’enguany.

Reduir l’intrusisme



La remodelació de les estacions de MetroValencia a cel obert en l’àrea metropolitana presenta un doble repte: dissenyar el projecte sota els paràmetres de la metodologia BIM (Building Information Modeling), perquè MetroValencia puga utilitzar eficientment la ingent informació generada al llarg del procés de construcció i en la seua posterior gestió, i minimitzar l’entrada fraudulenta d’usuaris que a vegades es produeix en aquestes estacions en estar a l’aire lliure.



Com explica Vicente Candela, gerent de Vielca, els treballs consisteixen a elaborar un estudi d’alternatives i redactar els projectes constructius per a la realització dels nous accessos: “Aquests seran controlats mitjançant equips de validació, que impediran l’accés a les estacions a aquelles persones desproveïdes del corresponent títol de transport vàlid per a viatjar, millorant així la seguretat en les instal·lacions, en impedir el trànsit per les mateixes a persones que no siguen clients, així com pels passos per als vianants entre andanes. En obligar a validar el títol a tots els clients, augmentarà al seu torn el registre de validacions, permetent disposar estadísticament d’una matriu origen-destine de tots els recorreguts. Això contribuirà a facilitar la planificació i desenvolupament a FGV en la presa de decisions respecte al servei ferroviari a oferir als seus clients”.



Vicente Candela, gerent de Vielca, assegura que el projecte estarà llest per a finals de 2021. En el desenvolupament d’aquest projecte, que compta amb un pressupost pròxim al mig milió d’euros, l’enginyeria treballa en UTE amb Eptisa.

Hospital de Gandia



El futur hospital Rois de Corella de Gandia està cada vegada més prop de ser una realitat. Ja ha finalitzat el termini per a oferir l’execució de les obres, al qual s’han presentat un total de 12 ofertes. De moment ja ha sigut adjudicada la direcció de les obres. Ho farà Vielca Enginyers en UTE amb Ignacio Belenguer (arquitecte). Compten amb mig milió d’euros per a dissenyar i dirigir les obres dels diferents edificis que compondran l’Espai Sanitari Rois de Corella, que s’alçaran en la parcel·la que ocupava l’antic Hospital Sant Francesc de Borja; el Centre de Salut Integrat (CSI), amb zona enjardinada, el Centre de Salut Pública (CSP) i la Casa del Pacient – Escola de Salut (CPyES) de Gandia.



L’enginyeria valenciana definirà també les obres d’adequació i ordenació de l’espai de la parcel·la no ocupat pels edificis, i elaborarà el Pla Director d’ordenació d’aquesta, amb caràcter previ a la redacció del projecte per a la definició de les obres de construcció dels edificis i ordenació de l’espai de la parcel·la, a l’ésser aquest un requeriment de l’Ajuntament de Gandia.



El nou Espai Sanitari Rois de Corella compta amb una inversió inicial de 14 milions d’euros. Després de la licitació de les obres contemplades en el projecte redactat, i si es compleixen els terminis anunciats per la Generalitat Valenciana, les obres podrien donar principi abans de finalitzar enguany

Xátiva-Carcaixent



La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat va adjudicar a mitjan maig per 113.000 euros el projecte per a la construcció del tram Carcaixent-Xàtiva de la Via Verda Ribera-Costera.



Vielca Enginyers disposa ara de 18 mesos per a redactar el projecte. Els treballs van arrancar al maig, i ja s’ha realitzat tota la part topogràfica (inspecció del terreny i presa de dades). Es posa així en marxa el procés administratiu per a construir 16 quilòmetres d’itinerari ciclopeatonal, aprofitant 9,5 km del traçat ferroviari de l’antiga línia convencional L’Alzina-València, entre Pobla Llarga i Xàtiva, mentre que entre La Pobla Llarga i Carcaixent s’adequarà un corredor capaç d’albergar, en condicions adequades de seguretat viària i comoditat, la ruta cicle-per als vianants.



L’actuació permetrà la connexió ciclopeatonal des del nucli urbà de Xàtiva fins a l’estació de Carcaixent, unint les comarques de La Costera amb la de la Ribera Alta i recorrent paratges de gran valor paisatgístic. La inversió prevista és de 3,83 milions d’euros i les actuacions a realitzar poden ser cofinançades pel Fons de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana (Feder) de la Unió Europea. La consecució d’aquesta obra està contemplada en els pressupostos 2020 de la Generalitat Valenciana i permetrà interconnectar els nuclis de població de Carcaixent, La Pobla Llarga, Manuel-Énova i Xàtiva.

Reparació de l’emissari submarí en Moraira



El Govern valencià va aprovar al març la reparació dels emissaris submarins de Moraira i Alcossebre, danyats pel temporal Gloria, per un import total de 958.000 euros.



En el cas de Moraria (Alacant), l’aigua depurada en l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Moraira-Teulada s’aboca a través d’un emissari submarí que, de manera eventual, funciona també com a alleujament de pluvials en cas de fortes pluges.



El temporal del passat mes de gener va produir l’aparició d’un tram de l’emissari surant en la mar i una desconnexió a un quilòmetre de la costa. Les obres previstes es van iniciar fa ja tres mesos i contemplen la seua reparació immediata per a restaurar el correcte funcionament de l’emissari. Tenen una dotació de 466.105,20 euros i han finalitzat amb èxit el 6 de juliol, estant actualment en el període de proves i liquidació de les obres.