VII Jornada de la Comissió contra la Violència de Gènere de la Fe

Organitzacions expertes en Violència de Gènere visibilitzen en La Fe aquest tipus de violència en dones majors

La Comissió contra la Violència de Gènere del Departament La Fe és pionera en la detecció i abordatge d’aquesta xacra en l’àmbit sanitari

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha acollit la VII Jornada de la Comissió contra la Violència de Gènere del Departament La Fe, sota el lema “La violència de gènere en dones majors”. Una trobada en què personalitats especialitzades en diferents àmbits tracten d’analitzar com afecta aquest tipus de violència a un col·lectiu especialment sensible com són les dones majors.

Aquesta jornada està enfocada al personal sanitari i no sanitari dels centres inclosos en la xarxa de sanitat pública valenciana i emmarcada en la commemoració del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència de gènere contra les dones, que se celebra el pròxim 25 de novembre.

A la inauguració d’aquesta jornada ha assistit Palmira Muñoz, cap de la Unitat d’Igualtat de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, M.ª José Lloria, comissionada d’Atenció Primària i Comunitària del Sistema Valencià de Salut i Ana Monzó Presidenta de la Comissió contra la violència de Gènere del Departament de Salut València La Fe.

En aquesta edició, la conferència inaugural, titulada “Campanyes de sensibilització en l’entorn sanitari orientades a persones majors”, ha sigut a càrrec d’Ángela Escribano, assessora de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana en Igualtat i Gènere.

Posteriorment, en la taula debat, s’ha tractat la detecció i abordatge d’aquesta mena de violència en dones majors de grups específics de vulnerabilitat; S’han posat sobre la taula qüestiones com la salut mental d’aquesta dones, i s’ha analitzat la figura del maltractador-cuidador, així com, la manera de detectar aquest tipus de violència en l’àmbit sanitari.

La segona part de la jornada s’ha centrat en els recursos soci sanitaris per a l’abordatge des del Treball Social i els recursos especialitzat per a la intervenció.

La clausura ha estat a càrrec de María Such Palomares, directora general de l’Institut Valencià de les Dones per la Igualtat de Gènere. La sessió ha finalitzat amb la projecció d’un vídeo musical d’Eva Betoret, que a més és infermera de l’Hospital La Fe.

Comissió de Sensibilització contra la Violència de Gènere de la Fe

A iniciativa del propi personal del Departament La Fe es va crear en 2015 la Comissió per a la Sensibilització contra la Violència de Gènere. Es tracta del primer hospital de la Comunitat Valenciana a disposar d’una comissió d’aquestes característiques.