VIII Congrés Nàutic a València

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha participat hui en la inauguració del VIII Congrés Nàutic sota el lema ‘transformació i creixement blau’ en el saló Mar Roig de l’Oceanogràfic. L’esdeveniment, que se celebrarà els dies 5 i 6 de març i està organitzat per ANEN (Associació Nacional d’Empreses Nàutiques), s’ha consolidat com a cita de referència per a la comunitat nàutica, institucions i emprenedors. En esta edició, la primera a València i a la qual s’estima que acudeixen unes 300 persones, els eixos temàtics seran la sostenibilitat, legislació & lobby, comercialització digital, nous usos de consum, i promoció i turisme nàutic.

“El front marítim s’ha consolidat com a districte de la innovació, i alberga empreses i institucions que estan generant un model econòmic basat en la sostenibilitat ambiental, productiva i social”, ha manifestat Ribó, qui ha remarcat que “València és un referent en el món nàutic, tant a nivell indústria amb empreses nacionals i internacionals que són destacats actors a nivell mundial com pels seus esdeveniments i competicions”.

Pel que fa a La Marina de València, “el nostre front marítim”, l’alcalde de València ha posat en valor que “el procés de transformació urbana del port històric ha fet que hui siga un espai públic obert a la ciutadania i al servici de la ciutat”. “Un lloc més accessible, inclusiu, còmode i amable, amb noves zones verdes, carril bici i edificis rehabilitats o repensats per a usos socials i innovadors”, ha conclòs.