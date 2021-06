Viles en Flor potencia el turisme verd en els 35 municipis valencians amb aquest distintiu

Aquest programa de ASFPLANT, que afronta la seua quarta convocatòria, premia la gestió sostenible del patrimoni vegetal urbà i l’educació ambiental

El programa ‘Viles en Flor Comunitat Valenciana’ contribueix a potenciar el turisme verd, basat en la gestió sostenible del patrimoni vegetal urbà i l’educació ambiental, en els 35 municipis que ja compten amb el distintiu d’una a quatre flors, a l’estil del nombre d’estreles que tenen els hotels. Aquesta és una de les conclusions de l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT), entitat associada de AVA-ASAJA impulsora d’aquesta iniciativa.

Les tres primeres convocatòries celebrades des de 2018 van obtindre un gran acolliment per part dels ajuntaments valencians, passant de les 17 localitats inicials a les actuals 35, quasi el doble. Amb la irrupció de la pandèmia i el repunt del turisme interior, aquest distintiu ha proporcionat als consistoris participants una eina útil per a posar en valor els seus espais verds.

Els municipis que ostenten el màxim reconeixement del certamen amb quatre flors són Torrent, Picanya, Alaquàs i Gandia. L’alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, assegura que “si bé l’ajuntament ja estava treballant amb anterioritat en la millora i diversitat dels espais verds, la participació en Vils en Flor ha suposat un impuls major, tant pel reconeixement extern al treball realitzat, com per la reafirmació interna que aquesta millora és el camí pel qual cal seguir. L’aposta per l’augment de les zones verdes i la cobertura vegetal tant en carrers com en parcs ha passat a ser prioritària. El verd urbà no és només una necessitat, sinó també un grandíssim valor afegit a la vida dels nostres veïns i veïnes, per això dia a dia tractem de fer del poble un lloc més agradable i sostenible on viure o passejar”.

També els pobles xicotets de l’interior es beneficien d’aquest projecte. És el cas de Les Coves de Vinromà, de 1.806 habitants, l’alcaldessa dels quals Mónica Ens explica que “Vils en Flor és una manera d’apostar per línies d’actuació sostenibles i demostrar la implicació del municipi pel medi ambient. Per exemple, en la nostra zona del riu, que era la més degradada, hem conservat l’entorn natural però a més li hem donat un valor afegit. Altres països europeus ja portaven molts anys amb un distintiu similar i resulta molt positiu que els nostres pobles entren a formar part d’aquesta família”.

‘Vils en Flor Comunitat Valenciana’ té actualment el termini obert de sol·licitud per a qualsevol municipi que estiga interessat a adquirir el distintiu. Una vegada inscrit, rep la visita acordada d’un jurat compost per professionals voluntaris de reconegut prestigi dels sectors del viverismo, la jardineria i el paisatgisme, que emet un veredicte respecte a la cura dels espais verds urbans, la sostenibilitat ambiental, les sinergies amb el turisme i la conscienciació de la societat. En una gala anual s’entreguen els guardons, els quals es llueixen en l’entrada de la població en forma de cartell amb el nombre de flors concedides.