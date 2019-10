Viles en Flor reconeix l’aposta d’Alberic pel medi ambient amb tres distincions

Connect on Linked in

Alberic s’ha convertit, de colp, en un referent valencià de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. En la seua primera participació en el certamen de Viles en Flor ha aconseguit tres distincions, la qual cosa la situa com la localitat de la comarca de la Ribera amb més reconeixements i la tercera a nivell valencià, només per darrere de Torrent i Gandia, que van obtindre quatre en la gala celebrada en la primera de les localitats divendres passat. Fins allí es van desplaçar l’alcalde, Toño Carratalá; la regidora d’Urbanisme, Liliana Palència; i dos representants de l’equip de jardineria local. La iniciativa de l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (Asfplant) es desenvolupa amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València i pretén fomentar el desenvolupament sostenible de la infraestructura verda urbana.

El jurat va voler valorar que els veïns d’Alberic “viuen en una població verda i florida que compta amb un equipament jardiner de quasi 12 metres quadrats per habitant, valor molt destacable respecte a les mitjanes espanyoles i que per tant s’inclou dins dels paràmetres alts d’equipament verd. El seu paratge natural de la Muntanyeta li confereix un especial atractiu tant des del punt de vista paisatgístic com des de la perspectiva medi ambiental. En Viles en Flor hem volgut valorar l’eficient integració entre el verd urbà i l’ambient rural, així com la diversitat de les espècies vegetals i el seu ús en funció dels espais i dels objectius compositius. També hem valorat l’accessibilitat amb la qual es compta en parcs i jardins, el tractament i posada en valor dels exemplars singulars, l’eficiència de l’ús de l’aigua, les encertades estratègies i metodologies agronòmiques aplicades i la gestió dels recursos per al manteniment sostenible i el tractament dels residus. Per tot això, mereixen una de les més altes distincions”, segons la valoració realitzada pel membre del jurat i professor José Francisco Ballester-Olmos.

L’alcalde, Toño Carratalá, considera que és “una fita per a Alberic que no obstant això només ve a ratificar la ferma aposta que tenim en el municipi des de fa ja anys. Volem ser un pulmó verd de la província, volem ser un referent de la sostenibilitat, volem ser un exemple del respecte pel medi ambient i la qualitat de vida. S’ha treballat molt bé a nivell municipal, amb un equip de treballadors que és un exemple d’implicació i amor per la seua labor. Estem orgullosos i desitjosos de seguir en el mateix camí”.

Els representants municipals van rebre fa algunes setmanes al jurat del col·lectiu naturista conformat per José Vicente Úbeda, tècnic de medi ambient de la Diputació de València; el professor José Francisco Ballester-Olmos; i la coordinadora Rosa María Muñoz. De la presentació es va encarregar l’enginyer tècnic agrícola i forestal Emilio Martí, que va realitzar un complet repàs de tots els jardins i zones verdes del municipi. La iniciativa mediambiental cerca la protecció, millora i posada en valor dels espais verds en els municipis valencians i contribuir amb això a millorar la qualitat de vida dels seus habitants i la seua cohesió social, a més de millorar la imatge dels municipis i els seus encants de cara a visitants i turistes. La proposta també compta amb els objectius de generar espais de formació, reflexió i debat entorn de la gestió sostenible dels pobles i ciutats i promoure els espais verds com a punt de trobada de relacions socials intergeneracionals, a més de millorar la consciència social cap a les polítiques de sostenibilitat ambiental i potenciació dels espais verds urbans.