Vil·la Amparo acollirà un centre de dia a Paiporta

Connect on Linked in

El govern de Paiporta avança en les gestions amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per donar-li ús a l’antiga residència d’estiu dels Olcina. Els informes preliminars apunten a una capacitat d’unes 70 places





Vil·la Amparo, l’antiga residència d’estiu de la família Olcina situada en la carretera de València de Paiporta, acollirà un centre de dia. La casa, de propietat municipal, afronta l’últim tram de la seua rehabilitació amb part del romanent positiu de tresoreria de 2018, que ascendia a un total de 7,1 milions d’euros, dels quals se’n destinaran 1,2 milions a l’obra esmentada.

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la Regidoria de Benestar Social, Sanitat i Salut, ja ha iniciat els contactes amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per a estudiar la fòrmula que permeta la construcció i posterior manteniment del centre. De fet, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, i el regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, s’han reunit recentment amb el director general d’Infraestructures de Serveis Socials, Enric Juan, per tal d’abordar aquesta possibilitat.



Els informes preliminars de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament apunten a que, d’acord amb les ràtios marcades per la legislació actual, el futur centre de dia de Paiporta podria arriba a una capacitat aproximada de 70 places, ja que Vil·la Amparo té una superfície utilitzable de més de 700 metres quadrats entre la planta baixa i el primer pis. El projecte per a finalitzar la rehabilitació, que ja compta amb dotació pressupostària municipal, ha de contemplar una sèrie de modificacions per a adaptar-se a les necessitats d’aquest tipus de centre.



Hi ha dos tipus de centres de dia, en funció de les persones destinatàries. Els que estan dedicats a l’atenció integral a persones majors en situació de dependència els permeten realitzar activitats bàsiques de la vida diària, i que precisen atenció de caràcter assistencial, rehabilitador i biopsicosocial, amb la finalitat de millorar o mantenir el seu nivell d’autonomia personal. A més, proporcionen als familiars, cuidadores i cuidadors el suport i l’orientació necessària per a facilitar l’atenció, afavorint així la permanència de les persones majors en el seu ambient familiar i social habitual.



L’altre tipus de centres de dia son els denominats d’atenció diürna a persones amb diversitat funcional, que garanteixen la permanència en l’entorn familiar i social de les persones en situació de dependència que, per motiu de la seua diversitat física, intel·lectual, mental i de qualsevol altra naturalesa, tenen necessitats de suport de diferent intensitat i freqüència. Les activitats d’aquests centres van enfocades a procurar l’adquisició, el manteniment o la rehabilitació de les habilitats d’autonomia personal, i a fomentar la participació en la vida cultural i social de la comunitat, potenciant la seua competència personal, laboral i social per tal de millorar la qualitat de vida.



“Vil·la Amparo serà per a qui més ho necessita”

Per a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, “per fi, i molts anys després d’iniciar-se la rehabilitació, podrem donar-li ús a un edifici emblemàtic del nostre poble i fer-ho, a més, dedicat a la gent que més ho necessita, i a les seues famílies”. Per a la dirigent paiportina, “la predisposició de la Conselleria ens atorga l’oportunitat única d’apostar per un ús social i en benefici de la comunitat de Vil·la Amparo, que prompte serà un lloc on la gent en situació de dependència de Paiporta podrà disfrutar de les atencions pròpies d’un centre de dia modern, amb tots els serveis i comoditats que es mereixen”, ha afegit Martín.



El regidor de Benestar Social, Rafa Gadea, ha afegit que “un dels reptes d’aquesta legislatura des del punt de vista de l’àrea és continuar ampliant i dignificant l’atenció a les persones més necessitades del poble, i en aquesta línia s’emmarca l’aposta pel futur centre de dia de Vil·la Amparo”.

La rehabilitació de l’edifici es va iniciar l’any 2014, baix el govern del PP. La fallida de l’empresa constructora que portava a terme l’actuació va motivar retards en l’execució de les obres, que varen quedar paralitzades al 2015. Mesos més tard, amb el nou govern, es finalitzava eixa primera fase.

Al 2019, amb una part del romanent positiu de tresoreria del tancament pressupostari de 2018, que ascendia a més de 7 milions, es va acordar en ple, i amb el suport de tots els grups polítics representats, destinar 1,2 milions a la finalització de la rehabilitació d’aquest antic xalet d’estiu, ara de propietat municipal. La conversió a Centre de Dia tancarà el cercle de Vil·la Amparo, casa situada enmig d’una de les zones verdes més àmplies i concorregudes de Paiporta.