Vils en Flor premia a prop de 40 municipis per la gestió sostenible dels espais verds

La V edició de Vils en Flor Comunitat Valenciana ha entregat a prop de 40 municipis les seues distincions Flores d’Honor en reconeixement per la gestió sostenible que desenvolupen en els seus espais verds, així com per la seua ferma aposta en matèria d’educació ambiental i conscienciació ciutadana per a preservar el patrimoni vegetal i paisatgístic.



Impulsada per l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) –entitat associada a l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA)– i amb el suport de la Conselleria d’Agricultura, la gala de Vils en Flor va tindre lloc ahir en l’hort Vila Rosita de Picanya i va comptar amb la presència del secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, el director general d’Agricultura, Antonio Quintana, el president de Iberflora, Raúl Ferrer, la presidenta del COITAVC, Regina Monsalve, i nombrosos alcaldes, regidors, tècnics municipals, patrocinadors, jutges i representants del sector verd.



El nombre de localitats participants, un total de 37, ha augmentat respecte a les anteriors edicions, seguint l’evolució a l’alça ininterrompuda que ha experimentat aquest programa des del seu inici en 2016. Els municipis que s’han incorporat enguany són Calp, Carlet, Castelló, Cervera del Maestre, Cullera, Meliana, Onda i Paterna.



Les poblacions d’Alaquàs, Picanya, Torrent i Gandia van rebre, igual que l’any passat, quatre Flores d’Honor. Per part seua, van ser premiades amb tres Flores d’Honor Albal, Alberic, Alcalà de Xivert, Almussafes, Aras de los Olmos, Altea, Calp, Castelló, Cervera del Maestre, Cullera, L’Eliana, Morella, Onda, Quart de Poblet i Silla. Dos Flores d’Honor van ser concedides a Alboraia, Alzira, Carlet, Faura, L’Alcúdia, Les Coves de Vinromà, Meliana, Montserrat, Paiporta,

COMUNICAT DE PREMSA

Paterna, Sot de Chera, Sueca, Tavernes Blanques, Tavernes de la Valldigna i Vinaròs. Alginet va rebre una Flor d’Honor, mentre que Catadau i Riba-Roja del Túria seran avaluades en 2022.



El president de ASFPLANT, José Vicente Almudéver, va afirmar que “el que estem constatant en pobles que porten diversos anys són les ganes de millorar i fer les coses bé i, sobretot, que la gent les puga gaudir. Ací tindreu el reconeixement més important, que no és el de Vils en Flor, sinó el dels vostres veïns i és molt probable que també el de la gent que voldrà visitar el vostre municipi”.

, com ocorre amb les estreles concedides als hotels– és fruit de la decisió d’un jurat compost per professionals voluntaris de reconegut prestigi dels sectors del viverismo, la jardineria i el paisatgisme, els qui valoren aspectes com la potenciació dels espais verds urbans, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat i l’estratègia de promoció turística vinculada als espais verds de les localitats adherides.