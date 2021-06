Vinculació personal entre la desaparició de Marta Calvo i Wafaa Sebbah

Els dos acusats de la desaparició de Marta i Wafaa vinculats Un home amb antecedents per maltractament i sospitós de traficar amb drogues, David S. O., de 30 anys, va ser detingut a les quatre de la vesprada d’aquest dimecres en Manuel per agents de la Guàrdia Civil com a presumpte responsable de la desaparició de Wafaa Sebbah, la jove de 19 anys de la Pobla Llarga de la qual no es tenen notícies des del 17 de novembre de 2019 Encara que formalment encara no ha sigut acusat d’homicidi, els investigadors busquen ja el cos sense vida de la jove, en el convenciment que la va matar i va ocultar el seu cadàver immediatament després. Va ser l’última persona que va estar amb ella aquell diumenge 17 de novembre de 2019, quan va desaparéixer sense deixar rastre. L’arrest s’ha produït després d’una intensa investigació que s’ha prolongat durant any i mig. L’arrestat ha eixit emmanillat i escortat de la caserna de Carcaixent, on ha passat la nit, entorn de les 8.50 hores i, després de ser introduït en un vehicle de la Guàrdia Civil, la comitiva formada per aqueix vehicle i els dels investigadors ha emprés el camí cap al xalet, situat en una partida rural als afores de Carcaixent. Els indicis incriminatoris augment amb el fet que segons l’entorn de la jove Wafa, este individu era asidu a les festes i negocis turbis de l’assasi confes de la jove d’Estivella Marta Calvo, Jorge Ignaci.

