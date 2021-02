Vint-i-cinc anys de poesia a Almussafes

La Regidoria de Cultura de la localitat convoca la vint-i-cinquena edició del Certamen de Poesia Marc Granell, convertit en referent a nivell nacional



L’organització entregarà dos premis de 1.200 euros a les millors obres en castellà i en valencià i publicarà els textos a través d’‘Edicions 96’

La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes va obrir el passat divendres 5 de febrer el termini per a la presentació de textos al XXV Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria poden enviar els seus treballs per correu postal o electrònic fins al pròxim divendres 12 de març. L’Ajuntament de la localitat entregarà, després de la corresponent valoració del jurat establit per a això, dos premis de 1.200 euros a les millors creacions, un al millor poemari en valencià i un altre al millor poemari en castellà, així com la publicació en paper de les obres seleccionades. Les bases del certamen, que enguany aconsegueix el seu vint-i-cinc aniversari, poden consultar-se en www.almussafes.net. Per al regidor de Cultura, Àlex Fuentes, “aquest assenyalat aniversari és un bon moment per a fer balanç de l’experiència, que jo crec que ha sigut molt positiva a tots els nivells perquè, malgrat les dificultats que hagen pogut sorgir, l’Ajuntament s’ha mantingut ferm en el seu suport a l’esdeveniment conscient que els fruits, com ja hem comprovat, apareixen després del treball constant desenvolupat al llarg de molt de temps”.



El Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes celebra enguany la seua vint-i-cinquena edició. La població commemora un quart de segle en el qual aquest gènere literari ha anat obrint-se un lloc en la programació cultural de la població fins a convertir-se en una activitat que protagonitza nombroses iniciatives, tant municipals com impulsades a través del teixit associatiu. El concurs, apadrinat pel mateix Marc Granell, ha anat consolidant-se amb el pas del temps fins a convertir-se en un dels més destacats de la seua categoria en el panorama espanyol. El seu fiançament es reflecteix també en l’augment de la participació, que en la convocatòria de 2020 va aconseguir rècord amb un total de 605 obres presentades, després de registrar 72 poemaris en 2019.



"Crec que la ciutadania d'Almussafes pot estar molt orgullosa de tot el que s'ha aconseguit al llarg d'aquests anys entorn al Certamen Marc Granell, perquè costa molt consolidar una iniciativa centrada en promoure, secundar i promoure la creació poètica, una disciplina minoritària en la qual costa endinsar-se perquè no sol tindre la mateixa repercussió mediàtica que unes altres com el cinema, la música o, dins de la literatura, la novel·la, per exemple", comenta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



Bases de la nova edició

Les persones interessades a participar en la nova edició del certamen poden presentar els seus escrits des del passat divendres 5 de febrer i fins al pròxim divendres 12 de març, tant físicament en l’edifici de la Biblioteca Pública Municipal com per correu postal (carrer Llauradors, 42) i electrònic (almussafes_bib@gva.es). Un jurat format per Marc Granell, un representant d’‘Edicions 96’ i un membre del Grup Argila de l’Aire s’encarregarà de valorar els treballs i de decidir quins són els mereixedors dels dos premis que es concedeixen en la convocatòria. Com cada any, l’organització entregarà un xec per valor de 1.200 a cadascuna de les persones que s’imposen en les categories valencià i castellà. Així mateix, s’entregaran 20 exemplars de l’obra als seus autors o autores, atés que seran publicades en paper pel consistori en el termini màxim d’un any.



Tal com es recull en les bases, disponibles en el portal web municipal www.almussafes.net, poden presentar-se aquells treballs poètics inèdits que no hagen sigut premiats en altres concursos o publicats prèviament. Les obres, de fins a dos-cents versos, poden consistir en un o més poemes o proses poètiques. “Des d’ací anime a totes les persones amb inquietuds literàries a llançar-se i a enviar els seus textos, perquè és la millor manera que puguen rebre la recompensa que es mereixen”, assenyala Fuentes. “Volem mantindre viu el romanç d’Almussafes amb la poesia, que ve des de lluny i mai no ens hem plantejat trencar-lo. El resultat de les últimes edicions ens avala i volem seguir per aquesta senda tan enriquidora”, afig.



En aquesta edició de la iniciativa el sistema de presentació es manté. Les obres han d’entregar-se en un sobre gran, en l’exterior del qual figurarà el lema o títol del treball, la cita ‘Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes’ i la modalitat en la qual es concorre. En el sobre s’inclouran tres còpies del treball enquadernades o cosides, mecanografiades a doble espai i per una sola cara. En cap de les pàgines ha de figurar el nom de l’autor o autora. Dins del sobre gran s’introduirà un altre sobre que contindrà un escrit en el qual figure el títol de l’obra, el nom i els cognoms, DNI, l’adreça de correu electrònic, el telèfon de contacte i una carta signada autoritzant l’Ajuntament a obtindre el certificat sobre el compliment de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.



En cas que s’opte pel procediment en línia, les obres s’enviaran a almussafes_bib@gva.es en un correu que porte per assumpte ‘Certamen de Poesia Marc Granell 2021’ i en el qual figuren un arxiu pdf amb el títol de la mateixa obra i un altre en el qual es recullen les dades personals i que es denominarà ‘dades de l’autor’. Aquest arxiu no serà facilitat als integrants del jurat i únicament s’obrirà en cas de ser guardonat. La decisió del jurat es farà pública en l’acte de lliurament de premis i la presentació dels volums de les persones guanyadores del certamen de 2020, la data de la qual encara està per concretar.