Les Falleres Majors d’Alaquàs, Judith Díaz Gomáriz i Sara Morcillo Torralba, junt amb l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el Regidor de Falles, Alejandro Ramos, presencien la Cremà dels monuments de les comissions guanyadores d’unes falles marcades per la responsabilitat i el bon ambient

Vint-i-dos monuments fallers van fer esclatar Alaquàs en flames en la nit de la Cremà que va donar per finalitzat ahir dimarts 12 d’octubre l’exercici faller de l’any 2021. Les Falleres Majors d’Alaquàs, Judith Díaz Gomáriz i Sara Morcillo Torralba, acompanyades per l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor de Falles, Alejandro Ramos i Junta Local Fallera amb la seua presidenta executiva, July Roselló, van estar presents en la Cremà de les diferents comissions per acompanyar les i els fallers en aquest important dia.

Els monuments infantils van ser els primers en veure el foc a partir de les 21 hores. A les 22 hores es va cremar el monument infantil guanyador, el de la falla Avinguda Miguel Hernández. A partir de les 00:00 hores de la nit els protagonistes van ser els monuments grans, que començaren a cremar-se seguint l’ordre de premiats. La nit va finalitzar amb la cremà de la comissió del monument de la falla Avinguda Genovés, que ha aconseguit el primer premi enguany.

Pel matí es va celebrar la tradicional Missa en honor a Sant Josep i al llarg del dia van tindre lloc també els diferents espectacles pirotècnics programats per les diferents comisions falleres del municipi.

La pólvora, el color i el fum no faltaren en aquesta nit en la què les i els fallers van dir adéu a un exercici faller molt complicat especial en el qual s’ha demostrat la responsabilitat de totes i tots i principalment la passió per aquestes festes.