Vint joves d’Almussafes es formaran en obra i jardineria amb el programa T’Avalem

L’Ajuntament rep una subvenció de 483.000 euros de Labora per a la posada en funcionament del projecte de formació i ocupació

L’executiu municipal aportarà altres 48.000 euros de fons propis per a completar el programa d’un any de duració

L’homologació de les aules del CMFPA d’Almussafes fan possible la realització d’aquest projecte mixte

‘Manteniment i accessibilitat d’espais públics, reparació i conservació d’immobles’ i ‘Instal·lació, manteniment i restauració paisatgística de jardins en zones del polígon industrial’ són els dos programes de T’AVALEM per a joves menors de 30 anys que l’Ajuntament d’Almussafes posarà en funcionament abans de finalitzar l’any 2021. Labora li ha concedit al consistori una subvenció de 483.482.8 euros del Fons Social Europeu per a la realització de tots dos programes, que conjuguen una fòrmula híbrida de formació i ocupació i que es realitzaran durant tot un any. L’executiu local aportarà altres 48.000 euros per a completar el cost del projecte, gràcies al qual un total de 20 joves d’Almussafes podran formar-se en les especialitats d’obra i jardineria i percebre alhora un salari.

‘Manteniment i accessibilitat d’espais públics, reparació i conservació d’immobles’ i ‘Instal·lació, manteniment i restauració paisatgística de jardins en zones del polígon industrial’ són els dos programes, proposats des de l’Agència de Desenvolupament Local d’Almussafes que finalment han obtingut la corresponent subvenció de la Generalitat Valenciana a través del Fons Social Europeu. “Les nombroses gestions i inversions en infraestructures realitzades des de l’any 2016 per tal d’homologar amb el major nombre d’especialitats, actualment 37, les aules del nostre Centre de Formació de Persones Adultes per a la realització en el mateix de programes anuals de formació i ocupació de Labora ens permeten optar a bona part de l’oferta convocada des de l’ens autonòmic”, destaca l’alcalde, Toni González.

En cadascun d’ells, l’Ajuntament d’Almussafes formarà a un grup de 10 joves amb les ajudes de 241.358,40 euros i l’aportació municipal de 24.400 euros que serviran per a finançar tant la contractació de l’equip docent com la de les persones participants, que percebran el salari mínim interprofessional durant tot el període de l’activitat formativa i d’ocupació.

Els vint joves que finalment assistisquen en qualitat d’alumnat als programes rebran formació teòrica a les aules homologades del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes i desenvoluparan les labors pràctiques en les zones verdes, espais i edificis públics d’Almussafes. Així mateix, obtindran un certificat de professionalitat de nivell I, II i III.

El president de l’executiu i responsable de l’àrea d’Ocupació, Toni González, valora molt positivament la posada en funcionament d’aquest nou programa mixt d’ocupació i formació “amb el qual obrim una nova via per a la inserció laboral del col·lectiu de joves d’Almussafes, els qui amplien els seus coneixements teòrics i pràctics en un nou camp i consegüentment milloren la seua ocupabilitat”. I afig “l’aposta en matèria d’ocupació del nostre ajuntament és realment ambiciosa i d’ací la gran quantitat de plans per al foment de l’ocupació propis i confinanciats que estem abordant des de l’any 2015 i en aqueixa mateixa línia de treball, basada en una estratègia de diversificació, continuarem en el futur”.



A més de ser menor de 30 anys, entre els requisits establits per a participar en T’Avalem Almussafes és necessari estar inscrit en Labora i figurar com a persona beneficiària activa en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els joves interessats han de contactar amb l’Agència de Desenvolupament Local al telèfon 961782215.