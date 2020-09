Violinistes de set països passen a la semifinal de CullerArts

Connect on Linked in

L’alt nivell dels participants referma el prestigi internacional del certamen

Huit jóvens promeses del violí procedents de Hong Kong (Xina), l’Argentina, Letònia, Ucraïna, Rússia, França i Espanya es disputaran demà el passe a la final del proper dissabte 19 de la II edició del Concurs Internacional de Violí CullerArts.

El jurat qualificador del concurs va dictaminar ahir en la fase eliminatòria els participants que actuaran per guanyar-se la plaça en la gran final, que tindrà lloc en el marc d’un concert extraordinari junt amb l’Orquestra de València.

Els aspirants a emportar-se la victòria en esta edició són les espanyoles Carla Alonso i Sara Valencia, l’argentí Martín Buchalter, el letó Jevgenijs Cepoveckis, el honkongués Matthew Chin, l’ucraïnés Roman Kholmatov, la francesa Magdalena Sypniewska i la russa Taisiya Zinova.

Els membres del tribunal han volgut felicitar i agrair a tots els participant que no han superat esta fase per l’esforç i dedicació que han posat per a preparar-se per a este concurs i els han animat a seguir endavant ja que una vegada més a certificat el gran nivell dels i les violinistes inscrits en l’edició d’enguany.

El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha destacat que la jornada d’ahir va ser un gran èxit per la qualitat de les audicions de cada participant. A més, ha assenyalat que serà la semifinal més internacional possible amb representació de tres continents.

Alandete ha afirmat que «és un gran espill per als participants ja que té una gran repercussió arreu del món i que prova de la voluntat d’acostament del festival al gran públic l’Ajuntament de Cullera farà un esforç addicional i retransmetrà en streaming la final».

Semifinal

La semifinal serà en dos torns, un de matí i un de vesprada. Esta prova consistirà en la interpretació amb acompanyament de piano de peces de W. A. Mozart, L. V. Beethoven i de peces virtuoses de compositors com A. Bazzini, W. H. Ernst o N. Paganini, entre d’altres.

Cal assenyalar que els qui no passen esta fase rebran un premi consistents en cinc bosses d’estudi amb una dotació econòmica de 500 euros per a cadascun.

L’entrada per a veure i escoltar les audicions de la semifinal és lliure per al públic i tindrà lloc a l’Auditori Municipal.

L’Ajuntament de Cullera ha implementat mesures extraordinàries de prevenció front a la Covid-19 amb motiu de la celebració d’este festival internacional seguint les directrius de les autoritats sanitàries. Unes mesures com l’ús obligatori de la mascareta o el gel hidroalcohòlic, l’entrada i eixida de forma gradual i ordenada, l’assignació de butaques o el reforç dels protocols de neteja i desinfecció per tal de garantir al màxim possible la seguretat.