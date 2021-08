Virunga, la goril·la nascuda en BIOPARC València, compleix 5 anys

Connect on Linked in

Fa 5 anys que, en les selves i boscos d’Àfrica equatorial que recrea BIOPARC València, Nalani es posava de part a la vista del públic. La preciosa Virunga naixia dins d’un important programa europeu de conservació ex situ (EEP) d’aquesta espècie, en el qual participen els BIOPARC, tant de València com de Fuengirola. La implicació dels BIOPARC ha donat grans alegries en els últims anys, amb els naixements de tres mascles a València, Ebo, Pepe i Félix; i un mascle en Fuengirola, Ekan. Tots ells són motiu d’esperança per al Goril·la occidental de costa (Gorilla gorilla gorilla), catalogat en “perill crític” d’extinció per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN).

La caça furtiva, la fragmentació dels ecosistemes, la destrucció dels hàbitats i la inseguretat regnant als països africans són les principals causes del descens de les poblacions de goril·les. Ara cal sumar la pandèmia de la COVID-19, una nova amenaça per la seua limitada capacitat de defensa davant un virus i per l’impacte del descens del turisme cap als països on habiten, la qual cosa suposa també menys ingressos destinats a la seua protecció.

La xicoteta goril·la Virunga ha celebrat el seu 5é aniversari envoltada de la seua família formada pel seu pare Mambie i les altres femelles Ali, mare d’Ebo i Félix, i Fossey amb la seua cria Pepe. Virunga va rebre el seu nom com a homenatge a una dona que va treballar per a estudiar i protegir aquests grans primats, Dian Fossey.