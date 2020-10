Virus letal’, salva a la humanitat en l’escape room d’El Dau d’Alcàsser

Connect on Linked in

Aquest dissabte, 24 d’octubre, tens una cita amb l’acció en l’escape d’El Dau

Per a participar és imprescindible inscriure’s prèviament

El Centre Juvenil El Dau d’Alcàsser ha organitzat, per a aquest dissabte, 24 d’octubre, una escape room dirigit a persones d’entre 12 i 30 anys. Sota el nom de ‘Virus letal’, les persones participants tindran 30 minuts per a salvar a l’encarregat del laboratori i evitar que la humanitat es convertisca en zombis mutants.



Per descomptat, aquesta activitat complirà amb tots els protocols de seguretat i sanitaris contra la Covid-19. D’aquesta manera, es controlarà la temperatura en entrar, es desinfectarà el calçat en l’entrada, es mantindrà la distància de seguretat i serà obligatori l’ús de mascareta i la higiene de mans.



A més, per a controlar l’aforament, serà imprescindible inscriure’s prèviament a través del telèfon 664 668 010 o del correu eldau@alcasser.es, en la seu del Dau o per l’app de l’Ajuntament d’Alcàsser. I és que les places estan limitades. En aquest sentit, es podrà reservar una sessió amb un grup de sis persones.



La primera sessió de l’escape room començarà a les 17.00 hores, i l’última serà a les 20.20 hores. Cada sessió tindrà una duració de mitja hora, i entre sessions transcorrerà 10 minuts per a tornar a adequar l’escenari.



‘Virus letal’



El virus ha infectat a un cap de laboratori i veí de la localitat. Algú dins del laboratori vol que aquest virus acabe dins dels humans per a acabar amb la nostra espècie i acabar sent tots zombis mutants.



Per a poder salvar a l’encarregat teniu 30 minuts, on haureu de trobar tant la xeringa com la dosi amb la vacuna dins d’una de les tantes caixes de seguretat que hi ha al seu espai de treball, juntament amb la clau que us ajudarà a eixir vius d’aquest maleït lloc.



L’encarregat ja desconfiava dels seus companys de treball quan li van contractar, per això va posar la vacuna en una de les caixes de seguretat i per a poder trobar els codis que l’alliberen, haureu de realitzar diferents reptes, proves de lògica i astúcia, ja que només els més intel·ligents salvaran a aquest xic i a tota la raça humana.



Si no aconseguiu salvar-lo, només us quedarà córrer i escapar per a no ser atrapats per aquesta bèstia mutant.