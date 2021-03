Visca Berlanga! Una història de cinema que obri les portes del MuVIM

Print This Post

El MuVIM presentà ahir el primer gran projecte de l’Any Berlanga, l’exposició Visca Berlanga! Una història de cinema, un tribut museogràfic al mestre, a més d’una via accessible a tots els públics de conéixer la seua vital aportació a l’art cinematogràfic i d’aproximar-nos críticament a mig segle de la nostra història, la que va de 1950 a 2010.

La mostra pretén tant explicar la seua aportació a la història cultural i política de l’Espanya recent com a la seua projecció internacional.

L’exposició ha sigut comissariada per Joan Carles Martí, amb disseny de sala de Raúl González Monaj. En ella es busca donar fe de com a vegades Berlanga va haver de suportar la tisora de la censura, encara que és ben coneguda la seua capacitat per a sortejar moltes dels sedassos dels guardians nacional-catòlics de les essències del Règim i, d’aquesta manera, colar crítiques que han convertit la seua filmografia en una de les més valentes de la seua època.

Desenes de cartells, publicacions i fotobustes permeten traçar en el MuVIM una història dels materials de difusió al servei de la distribució cinematogràfica entre els anys cinquanta i la dècada dels noranta del segle passat.

Els materials recopilats en la mostra són tant sols d’Espanya, també hi ha de la restta del món. Un tractor, un motocarro, cambres, fotografies i objectes que mostren la relació entre Berlanga i el món de les falles, són uns altres dels molts elements contextualitzadors de l’exposició.

L’ICAA va anunciar dilluns passat que la mostra, que estarà a València fins al mes de setembre, serà itinirant, i es podrà veure -almenys- també a Madrid.