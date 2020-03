Viseres i vàlvules per evitar contagis del COVID-19

El professor del departament de Dibuix Manolo Martínez Torán de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, va fer una crida fa 15 dies, a la comunitat Maker de València i àrea Metropolitana, a través d’un grup de whatsapp sota el nom “Urgeix Impressió 3D VLC”.

En poques hores es van adherir més de 100 voluntaris per a començar a dissenyar i fabricar, amb impressores 3D, diademes per a la fabricació de viseres per a diferents col•lectius necessitats com a voluntariat, policia, bombers, etc.

En aquest moment, s’està en contacte amb la Conselleria de Sanitat per a intentar homologar aquestes viseres i que es puguen repartir en Centres de Salut i Hospitals

Per part seua, l’Ajuntament de Burjassot a preparat un espai, amb les màximes garanties de desinfecció, com a centre neuràlgic per al muntatge final dels kits per a la seua distribució a través de la Policia Local del mateix Ajuntament i de la de València.

La passada setmana es va posar en contacte el professor i subdirector d’investigació del departament de dibuix de la Facultat de Belles arts de la Universitat Politècnica de València Rubén Tortosa amb ell un auxiliar del SAMU per a proposar-li la impressió d’una vàlvula que poguera acoblar-se a les màscares de busseig de la mena de Decatlhon. Una vegada provat el primer prototip durant tota una jornada laboral del SAMU, es va donar l’ok i Tortosa es va posar en marxa contactant al seu torn amb 10 persones que tenen impressores per a poder realitzar en dos dies 100 vàlvules.