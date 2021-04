Visit València elabora un mapa de la ciutat amb pictogrames per facilitar l’experiència turística

Connect on Linked in

I facilitar l’experiència turística a les persones amb trastorn autista (TEA)

L’Ajuntament converteix els recursos turístics en imatges que distribuirà per oficines d’informació, hotels i restaurants

L’Ajuntament de València, mitjançant Visit València, vol facilitar l’experiència turística a les persones amb capacitats especials. És el cas de les persones amb trastorn autista (TEA) que, a partir d’ara, disposaran d’un catàleg de pictogrames i un mapa amb tots els recursos turístics de València.

El projecte s’emmarca en l’estratègia de fer una València inclusiva.

Es calcula que en Espanya hi ha unes 450.000 persones amb TEA, algunes de les quals tenen dificultats per accedir als recursos escrits. Per això, estos pictogrames acosten els recursos turístics a les persones amb dificultats.

Entre els pictogrames desenvolupats hi ha recursos com hotels, restaurants, monuments o sales d’exposicions però també d’altres com ambulatoris o botigues que faciliten l’accessibilitat dels visitants a l’oferta cultural i faciliten el seu dia a dia.

Tots els pictogrames han estat agrupats en un mapa de València que es repartirà en oficines d’informació turística, hotels i restaurants i també es poden descarregar en la pàgina web www.visitvalencia.com .

Emiliano García ha recordat altres experiències posades en marxa per Visit València per afavorir la integració de persones amb discapacitat, com les mascaretes amb pantalla transparent per facilitar la lectura labial o els recursos turístics en braille que existeixen en les oficines d’informació turística.