Visit València i l’associació de gestors de viatges d’empreses uneixen forces per a impulsar el turisme de congressos

Connect on Linked in

València acull a setembre una trobada formativa per a este col·lectiu

Visibilitzar València com a destí per a l’organització d’esdeveniments i congressos”. Este és l’objectiu de l’acord adoptat entre l’Ajuntament de València i l’Associació Espanyola de Gestors de Viatges d’Empresa (AEGVE), que l’esmentada entitat ha presentat en el marc de la seua Assemblea General. En paraules del regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, este conveni “és una eina de col·laboració en benefici de l’activitat turística de la ciutat, que és motor de recuperació econòmica en l’àmbit regional i també es posiciona en l’àmbit nacional”. Entre altres iniciatives, l’acord contempla la celebració de trobades anuals per a formar en matèria de gestió de viatges. La primera cita se celebrarà a València entre el 24 i el 26 de setembre.

Amb motiu de la rúbrica d’este acord, el regidor Emiliano García, ha parlat de l’“objectiu municipal d’incentivar el turisme MICE”, que engloba els desplaçaments i moviments que es generen amb reunions, conferències i exposicions, entre altres trobades laborals, i “de l’interés de donar a conéixer les infraestructures, accessibilitat i oferta complementària de la ciutat de València”. “Consolidar el turisme MICE és un dels objectius més importants de l’estratègia turística de la ciutat, ja que ens permet reduir l’estacionalitat del destí València, un objectiu pel qual es treballa des de diversos angles, així com millorar la diversificació dels mercats i productes de la capital” ha aclarit.

“No hem d’oblidar l’esforç que la ciutat, tant des de la perspectiva pública com privada, està fent en matèria de sostenibilitat, especialment en el segment MICE. Un exemple concret, és l’Etiqueta de Sostenibilitat Turística, ja instal·lada en el Palau de Congressos, i que ens permet conéixer en temps real els esforços realitzats per part del sector per a reduir la petjada de carboni”, ha explicat García. “València és un destí sostenible, saludable i sostenible, i vol competir amb altres destins en el marc d’estos valors que són els que realment necessita el turisme per a contribuir al progrés de les societats” ha conclòs l’edil.

L’Associació Espanyola de Gestors de Viatges d’Empresa compta entre els seus associats amb companyies com a BBVA, CEPSA, AXA o ENDESA. En conseqüència, este conveni és una oportunitat per a difondre els avantatges que ofereix València com a destí MICE entre les empreses que busquen espais per a albergar esdeveniments de diferent tipologia, des de presentacions de producte i assemblees anuals a congressos internacionals.