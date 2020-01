Visita de la directora general de Serveis Socials i Dependència, Mercè Martínez, a Paiporta

Print This Post

La directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència de la Generalitat Valenciana, Mercè Martínez, ha visitat Paiporta aquest dijous per a celebrar una reunió de treball amb l’alcaldessa, Isabel Martín, el regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut, Rafa Gadea, i l’equip de l’àrea a l’Ajuntament.



La trobada tenia com a objectiu fer un diagnòstic de primera mà del funcionament de la Regidoria de Benestar Social amb els canvis que ha implicat l’entrada en vigor de la llei de serveis socials inclusius impulsada pel Govern del Botànic, i recabar informació del funcionament de l’Ajuntament de cara a agilitzar tramitacions que es consideren prioritàries, com són la gravació dels expedients de sol·licituds de persones amb dependència, o la concessió de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) . En aquest sentit, Martínez ha informat que Paiporta és un dels pobles amb millors resultats en la gestió d’aquest tipus de tramitacions.



La visita ha començat amb una trobada entre la directora general, l’alcaldessa i el regidor, per a passar després a una reunió amb la totalitat del personal tècnic i d’administració de l’àrea de Benestar Social. Martínez ha valorat molt positivament la tasca que es porta a terme des de l’àrea, que ha multiplicat per quatre la seua plantilla des de 2015, i ha escoltat les demandes, tant del cap de servei com de les tècniques que en formen part.



Des del canvi de govern de 2015, Paiporta ha apostat amb claredat per les polítiques de rescat de persones, i ja al 2016 va augmentar més d’un 60% el pressupost per a ajudes d’emergència a través de diferents programes municipals.



Ara, afronta un pas més endavant, amb l’aplicació de la nova llei de serveis socials inclusius i la concesió de la RVI, que suposa un canvi d’enfocament en la manera d’abordar l’assistència social. Per això, com va explicar la directora general, és necessari intercanviar impressions i comprovar com està funcionant la implantació sobre el terreny.



Martínez va avançar que la direcció general que encapçala està elaborant documentació i protocols dirigits a millorar el funcionament dels equips i dels programes, a ser més eficaces, i que, en breu, es convocaran trobades a nivell comarcal per a personal tècnic i responsables polítics amb la intenció d’ajudar a un canvi que, segons va assegurar, ja ha començat, però encara no s’ha implementat al 100% donada la profunditat de les novetats en l’enfocament de les ajudes i l’heterogeneïtat dels centenars d’ajuntaments valencians.