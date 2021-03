Visita l’exposició Per Amor a L’Art a la Casa de la Cultura d’Alzira

Print This Post

La Casa de la Cultura d’Alzira acull l’exposició Per Amor a l’Art, una campanya que va nàixer l’any passat amb l’esperit d’ajudar als artistes fallers locals.

Dilluns 15 de març a les 19 hores es va inaugurar esta mostra que es podrà visitar fins el pròxim 20 d’abril, en la qual l’Ajuntament d’Alzira ha encarregat escultures als artistes fallers locals. La Regidoria de Festes va llançar esta iniciativa el passat mes de gener amb l’objectiu de donar suport a estos professionals que van haver de suspendre la seua activitat després de la cancel·lació de les Falles de 2020.

A l’acte va assistir l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, el regidor de Festes, Xavi Pérez i altres membres de la corporació. A més va comptar amb la participació de les Falleres Majors d’Alzira Claudia Dolz i Alba Carrió i les seues Corts d’Honor.

“El 15 de març, seria dia de muntar falles, explica el regidor de festes Xavi Pérez, el dia de la plantà i per segon any, malauradament, s’han suspès les nostres festes. Esperem que enguany puguen celebrar-se en el segon semestre de l’any, per el bé de la festa i del sector”.

Per Amor a l’Art té un objectiu de diverses vessants, d’una banda busca en plena pandèmia que els artistes fallers d’Alzira treballaren en un encàrrec de l’Ajuntament i d’altra donar visibilitat als seus treballs de manera que fóra un treball amb continuïtat en el temps i o efímer. Estes escultures estan creades per a perdurar de manera que es col·locaran en diferents espais municipals com la Casa de la Cultura, la Biblioteca o el Gran Teatre.

La mostra recrea 6 figures artístiques que volen representar les diferents arts, cinema, teatre, dansa, literatura, arts plàstiques i música, cadascuna realitzada per una empresa local dedicada a la elaboració de monuments fallers. El públic assistent a la inauguració ha valorat la gran qualitat dels treballs presentats pels nostres artistes.

Es tracta de figures d’una grandària de 1.80 d’alt per 1 metre de base. L’assignació de les obres es va fer per sorteig entre els artistes, que són: Bernat Estela, Roberto e Iván Parra, Toni Pérez, l’equip Planta Deu, Falles “Ferni” i Borja Lorente. Les seues obres es podran vore a partir del 15 de març i, segons ha explicat el regidor, més endavant s’ubicaran en diferents edificis municipals.

El consistori ha designat 1.800 euros per a cada treball i la intenció, segons assegura el regidor, és que les escultures perduren en el temps.

L’assignació dels temes per a cada artista ha estat:

– Bernat Estela – Dansa – Borja Lorente – Música

– Germans Parra – Teatre – Toni Pérez – Literatura

– Planta Deu – Arts Plàstiques – Falles Ferni – Cinema

Característiques de les figures

Tots es artistes agraïren a l’ajuntament i a la regidoria esta iniciativa