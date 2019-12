Visitem “Crear per a Transformar” en Catarroja

Catarroja dona vida a “Crear para Transformar”

Catarroja continua amb el seu programa expositiu i artístic, el torn és, en aquest cas per a ‘Crear per a transformar’. Aquesta exposició forma part del programa Pont de l’Ajuntament de Catarroja, que desenvolupa itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. El Programa Pont basa la seua estratègia en l’art i les xarxes socials; sent aquesta exposició és mostra i resultat d’aquest treball.



En ‘Crear per a transformar’ la fotografia ha sigut l’excusa per a engegar una societat inclusiva, integradora des de la superació i la capacitat de crear, mostrant realitats diverses; permetent que les persones capten els seus fragments de vida, el seu present i puguen disposar d’un recurs accessible per a expressar, mostrar-se i exposar les seues inquietuds humanes, sensibles i estètiques, amb total autonomia i autenticitat.



Angel Antón, Maribel Olmedilla, Iván Sánchez, Isabel Guerrero, Miguel Angel Crespo i Félix Moreno són artistes que signen ‘Crear per a transformar’