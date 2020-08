Visites guiades als jaciments valencians de la mà Museu de Prehistòria de València

Connect on Linked in

L’Àrea de Cultura de la Diputació de València, el Museu de Prehistòria

de València i setze ajuntaments proposen, este estiu tan especial,

activitats a l’aire lliure per divulgar el patrimoni arqueològic valencià



Xavier Rius, diputat de Cultura: “La ciutadania ha de conéixer i valorar

la gran riquesa del patrimoni arqueològic de les nostres comarques”

El Museu de Prehistòria de València, adscrit a l’Àrea de Cultura de la Diputació, junt a setze municipis, proposen un ample programa d’activitats que inclou visites guiades, tallers didàctics i rutes de senderisme, a més de donar a conéixer el patrimoni arqueològic d’època prehistòrica i ibérica en terres valencianes.

Els jaciments es troben per tota la geografia valenciana començant al nord per Ademuz, Aras de los Olmos, Gátova, Villar del Arzobispo, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Llíria, Olocau, Sagunt, Montcada, Yátova, Bicorp, Ayora, Moixent, per arribar finalment a Tavernes de la Valldigna i Gandia.

Per al diputat de cultura, Xavier Rius, “és important destacar que els valencians i les valencianes disposem d’un gran llegat històric i des del Museu de Prehistòria treballem per fer difusió dels jaciments perquè la gent valore la gran herència cultural que tenim i el gran treball d’investigació que fan els nostres equips d’arqueologia.”

Abans dels ibers

La Cova del Parpalló, a Gandia, obri este estiu les portes del seu centred’interpretació els caps de setmana i, a més a més, ofereix visites

guiades a la cova els dissabtes a les 10:00. La cova és el jaciment del Paleolític superior més important de les terres valencianes. Destaquen les més de 5.000 plaquetes decorades amb gravats i pintura, hui depositades en els museus de Prehistòria de València i MAGa de Gandia.

(El telèfon i contacte de reserves és 667 697 448 i el correu ésmedinatural@gandia.org)

La Cueva de la Araña i el Barranco Moreno de Bicorp, ofereix visitesguiades -amb reserva prèvia- als dos conjunts que formen part de la declaració de Patrimoni Mundial des del 1998. L’Ecomuseu de Bicorp està obert de dimecres a diumenge de 10:00 a 14:00.

La Cueva de la Araña i els jaciments del Barranco Moreno, ubicades a uns paratges naturals privilegiats, formen una de les agrupacions d’art rupestre neolític més importants de les comarques valencianes.

Per altra banda, l’Ecomuseu ofereix els dissabtes, a les 10:00, visites guiades a la resta del patrimoni rupestre de la comarca (Cinto de las Letras de Dos Aguas, Abric de Vicent de Millares, Abrigo del Garrofero i de Voro de Navarrés y Quesa).

(Les reserves es fan des de la web de l’Ecomuseu. Informació als telèfons 962 269 403 o 647 410 818 i al correu info@ecomuseodebicorp.com)

La Cova del Bolomor, important jaciment situat a Tavernes de la Valldigna, que s’excava amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura.

Bolomor ofereix tallers didàctics els dissabtes a la vesprada del mes d’agost en el Parc Arqueològic, a més de l’experiència “Campament

Neandertal” les nits del 12 i el 26 de setembre i visites guiades al matí

dels dies 13, 19, 20 i 27 de setembre.