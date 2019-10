Visites guiades i tallers didàctics gratuïts a l’exposició de Gabriel Cualladó a La Nau

Connect on Linked in

Amb motiu de l’exposició ‘Gent i llocs. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l’IVAM ‘, que es pot visitar a la Sala Acadèmia del Centre Cultural La Nau fins al 8 de desembre, la Universitat de València ofereix visites guiades i tallers didàctics gratuïts per potenciar la creativitat del públic i aprofundir en el procés expressiu a partir de les pròpies vivències.

El Centre Cultural La Nau acull prop de dues-centes instantànies del fotògraf Gabriel Cualladó en la mostra ‘Gent i llocs’. L’artista hi reflecteix detalls de la gent i els llocs que han format part de la seua vida a través del retrat. Els gestos i els moviments continguts que captura amb el seu objectiu demostren la força i la poètica que amaga aquest gènere. Arran d’aquesta doble faceta d’amplitud i proximitat que suscita el treball de Cualladó, la Universitat planteja activitats orientades a tots els públics a partir de sis anys que pretenen fomentar la interacció amb l’obra del fotògraf i el desenvolupament de la capacitat expressiva.

Les visites guiades gratuïtes, com també els tallers didàctics, busquen introduir el públic en un recorregut dinàmic per la mostra de Gabriel Cualladó per conéixer millor el seu treball i l’impacte del context històric i social en què s’emmarca. Les visites s’adaptaran als grups corresponents, que poden ser col·legis, instituts, centres d’adults o associacions, i també qualsevol persona que en concerte una. A més els dies 30 d’octubre i 27 de novembre, a les 19 hores, el comissari de l’exposició, Álvaro de los Ángeles realitzarà una visita guiada gratuïta. Per poder participar en les visites guiades i en els tallers didàctics gratuïts en l’exposició de Gabriel Cualladó a La Nau, és necessari enviar un correu electrònic a visites.guiades@uv.es. En el cas de la visita guiada amb el comissari de l’exposició la inscripció es realitzarà a través del web: http://links.uv.es/F8jFvUQ

Quant als tallers didàctics, la Universitat de València amplia l’aproximació de la mostra ‘Gent i llocs’ al públic mitjançant el projecte de mediació ‘A través de l’espill’. Aquest inclou un taller creatiu gratuït dirigit a la mateixa varietat de públic que les visites guiades i que també es farà al Centre Cultural La Nau. L’activitat fonamental del taller es basarà a comentar l’obra de Cualladó i reconstruir el concepte de retrat a partir d’un artefacte que simularà una càmera fotogràfica. Amb fusta i elements translúcids com el metacrilat, i utilitzant el gest i el dibuix com a vies d’expressió, les persones participants explotaran la seua capacitat creativa en plasmar la realitat a partir de la seua pròpia experiència. L’acció didàctica se centra en la valoració del procés artístic per damunt del resultat final, a més de fomentar el treball en equip i l’empatia.