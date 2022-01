Vithas Alzira comptarà amb una innovadora ressonància magnètica més ràpida, precisa, còmoda i sostenible

Print This Post

El nou centre mèdic de Vithas a Alzira comptarà amb el model MR 5300 1.5T de Philips i serà el primer que s’instal·le a Espanya després de la seua presentació en el congrés americà de radiologia

Dr. Josep Esteve: “Aquest equip permet millorar l’experiència pacient gràcies a que té un túnel més ample del normal i al seu espai il·luminat i permetrà als professionals obtindre imatges de qualitat en àrees complexes”

El centre mèdic que obrirà Vithas a Alzira comptarà amb el primer sistema de ressonància magnètica 100% sostenible quant a Heli de la Comunitat Valenciana. Es tracta del recentment presentat sistema MR 5300 1.5T de Philips, un equip de RM sostenible amb una qualitat diagnòstica extraordinària. Serà el primer que s’instal·le a Espanya després de la seua presentació en el congrés americà de radiologia (RSNA).

Aquest nou sistema permet realitzar exàmens ràpids, totalment automatitzats i altament personalitzats per a cada pacient amb una qualitat d’imatge excel·lent, al mateix temps que actua de manera responsable amb el planeta. La instal·lació d’aquest sistema es produeix gràcies a un acord global entre Philips i Vithas i s’emmarca en el pla de renovació tecnològica del grup.

Tal com assenyala el director mèdic de l’Hospital Vithas Aigües Vivas, el doctor Josep Esteve, aquest equip “ofereix un disseny agradable i còmode per al pacient amb un túnel més ample del normal, un espai ben il·luminat i bobines lleugeres i flexibles de molt poc pes, que redueixen els temps de preparació i d’adquisició dels estudis de RM i milloren molt l’experiència pacient”.

Al seu torn, incorpora nova tecnologia que permet “obtindre imatges de qualitat en àrees anatòmiques tan complexes com la Neurologia, Cardiologia i Oncologia, i que fa que l’equip siga menys sensible a artefactes per moviment de pacients, evitant la repetició de les proves en la majoria dels casos, facilitant la labor dels especialistes i millorant significativament l’experiència del pacient”.

El gran camp de visió del MR 5300 (55 cm) proporciona una àmplia cobertura anatòmica i la digitalització del senyal en la pròpia antena receptora situada al costat del pacient, garanteixen una qualitat d’imatge excepcional amb temps d’adquisició reduïts.

Per part seua, la gerent de l’Hospital Vithas Aigües Vivas, Yolanda Herrero, s’ha mostrat molt satisfeta de ser el primer centre de la Comunitat Valenciana a comptar amb el primer sistema de ressonància magnètica 100% sostenible ja que “evidencia el compromís de Vithas amb la renovació tecnològica i, més concretament, l’aposta pel nou centre mèdic d’Alzira”. Herrero ha destacat que aquesta tecnologia “presenta menys costos i menys riscos, té una major disponibilitat operativa i una extraordinària qualitat d’imatge”. L’equip disposa d’un imant segellat que no necessita emplenar-se d’Heli ni de la instal·lació d’un tub de quench, per la qual cosa representa sens dubte el futur dels equips de RM.

Centre mèdic d’Alzira

El centre mèdic de Vithas a Alzira obrirà les seues portes al llarg del mes de febrer amb l’objectiu d’acostar els serveis sanitaris a la població. Situat en el centre urbà de la localitat, estarà dotat amb l’última tecnologia i comptarà amb una àmplia cartera d’especialitats mèdiques i quirúrgiques amb professionals de referència, entre les quals destaquen les unitats d’oftalmologia, aparell digestiu, així com cardiologia i medicina esportiva

El centre, que està situat en la Gran Via de la Comunitat Valenciana de la capital de la Ribera, tindrà una superfície de més de 700 metres quadrats i suposarà una inversió superior als 2 milions d’euros.