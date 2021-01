Viticultors valencians porten un any sense ingressos i reclamen al Consell que agilite els pagaments pendents

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta de la “descapitalització extrema” que pateixen molts viticultors d’Utiel-Requena i altres comarques valencianes després d’acumular un any sencer sense ingressos per la venda del seu raïm i, en aquest sentit, reclama a les administracions la posada en marxa de mesures extraordinàries tant per a revitalitzar el mercat del vi com per a garantir la supervivència financera de les explotacions a curt i mitjà termini.

AVA-ASAJA reitera la necessitat que el Govern central aplicació, en la mateixa línia que ja contemplen França i Itàlia, iniciatives encaminades a una destil·lació de crisi i a una verema en verd, a fi d’eliminar excedents i adequar l’oferta a un mercat que es troba apàtic a causa de les restriccions en el canal Horeca derivades del Covid-19.

Així mateix, tal és la gravetat de la situació per a centenars de viticultors que AVA-ASAJA agrega a l’executiu la demanda de retardar l’abonament de les quotes corresponents als crèdits, aprovats en 2017, d’accés al finançament a través de l’aval de SAECA per a explotacions afectades per la sequera.

A fi d’obtindre una immediata liquiditat, l’organització agrària urgeix a la Generalitat Valenciana que agilite el pagament de totes les línies d’ajudes que, malgrat estar degudament tramitades, arrosseguen diversos mesos de retard. Entre els pagaments pendents destaquen ajudes directes de la Política Agrícola Comuna (PAC) de l’exercici 2020, plans de millora o part del pla de reestructuració. AVA-ASAJA exigeix a més a les administracions l’aposta per campanyes de promoció dels vins i caves autòctons.