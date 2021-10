Viu la nit de més terrorífica, divertida i segura a Quart de Poblet

Connect on Linked in

Passatge del terror, jocs de taula, presentació de llibres, esport i visites guiades, entre les activitats d’aquesta finalitat de setmana

Vols viure la nit més terrorífica, divertida i segura sense gastar-te un euro? En el cap de setmana en què Tots els Sants i Els Fidels Difunts són els protagonistes, Quart de Poblet ha organitzat múltiples activitats per a totes les edats i, la majoria d’elles, gratuïtes.

El divendres a la nit el CEIP Ramón La Porta transportarà als majors de tretze anys als llocs més tenebrosos quan entren en el Passatge del Terror. I, si vols donar un xicotet esglai a familiars o amistats, pots transformar-te en el taller de maquillatge. Per als i les adolescents als qui no els agrade la por però vulguen gaudir d’una nit al costat dels seus veïns i veïnes més joves, també hi haurà un taller de xapes i un altre de Beatbox! Una llarga nit que donarà principi a les 21.30 i on, una de les coses més importants, és que la joventut podrà passar-s’ho ben allunyats de l’alcohol i les drogues. L’entrada és gratuïta i només fa falta escriure un correu a amagatall@casesdejoves.org

Hi ha una cita a la qual no pots faltar aquest cap de setmana. A les 19.00 en el Centre Cultural El Casino es presenta “Els nostres escriptores”. Amb música en directe de Miquel Casany, les autores d’aquest llibre, Manola Roig i Rosa Roig descobreixen les històries mai contades de les dones que durant segles han escrit en valencià, castellà, àrab o llatí en terres valencianes però van ser relegades sistemàticament a les últimes pàgines de les lletres. Ara ha arribat el moment de traure-les de l’oblit.

Per a qui preferisca l’esport, a les 20h l’Escola O.D Quart realitza la seua posada en escena oficial en el Camp de Futbol Municipal.

I després d’una vesprada tranquil·la i una nit de por, el dissabte arriba la naturalesa amb Tardor al Riu en l’entorn inigualable del Parc Natural del Túria. El dissabte a les 10.00 s’impartirà un taller gratuït sobre residus. Apunta’t en participa@limne.org o en el telèfon 654076533

El diumenge a la vesprada toca teatre musical per a tota la família. A les 18.00 et fetillaran en el Auditori Vaig moldre de Vila. Què passaria si un encanteri traslladarà a un príncep i a una princesa en el temps? I si l’únic que poguera salvar-los fóra un escriptor de novel·la negra que odia els finals feliços? “Fetillats”, un musical replet de sorpreses, màgia, humor i cançons per a tots els públicsVeuen i submergeix-te en aqueixa màgica bogeria! Per a aconseguir la teua entrada des de només 2,5 euros punxa en aquest enllaç: http://www.agendaculturalquart.com/espe…/3/fetillats.html

Si vols conéixer anècdotes i la història del municipi, l’oficina de Turisme organitza visites guiades de manera gratuïta. Tan sols has d’escriure un mail a turisme@quartdepoblet.org.

Per a qui vulga preferisca gaudir d’un llarg cap de setmana refugiat en els llibres, la Biblioteca Municipal Enric Valor té moltes novetats que ja pots consultar en els expositors. L’horari de la Biblioteca és de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 15.30 a 20 h mentre que els dissabtes atenen el públic de 10.30 a 13.30.

Aquest cap de setmana també és per a recordar de manera especial als nostres sers estimats que ja no estan al nostre costat. Per això, l’Ajuntament ha ampliat l’horari del cementeri municipal i ha habilitat un autobús gratuït que recorre el poble fins a la porta del cementeri. El cementeri parroquial també obrirà més hores de les habituals. Entra en les xarxes socials municipals per a obtindre més informació.