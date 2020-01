Viu la presentació dels Festers de sant Vicent i les festeres de la Divina Aurora 2020 el proper 11 de gener

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A l’arribada de gener Guadassuar s’engalana amb les millors gales per gaudir de la fira del Porrat. Al programa “prop de tu” han acudit el president dels Festers de sant Vicent 2020 Carlos Beltrán acompanyat pel fester Ximo Sais.

El proper 11 de gener és la Presentació dels Ferters de sant vicent i festeres de la Divina Aurora 2020.

Un altre dels actes importants és la repartició de la carn

Esta festa, és una festa molt important en la que no ens hem d’oblidar tampoc de les divines.

Comença la fireta de Guadassuar i ja saben, a la fira no vagen si no tenen diners que voran moltes coses i no compraran res.