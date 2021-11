Viu un cap de setmana dedicat a les persones majors, la Ciència i la Cultura a Quart de Poblet

El diumenge es ret homenatge als i les més majors amb actuacions com la de la soprano Aurora Peña, música en directe i moltes sorpreses en el Auditori Vaig moldre de Vila

Les persones majors, la ciència i la cultura són els protagonistes indiscutibles aquest cap de setmana a Quart de Poblet.

Ajuntament i associacions han organitzat múltiples activitats per a totes les edats i, la majoria, gratuïtes.

El divendres a les 19.15 Quart és Ciència inaugura la desena edició de la Setmana de la Ciència. Manuel Toharia, ex director de la Ciutat de les Arts i de la Ciència, dissertarà sobre “Per què és important la divulgació científica”. El Duo Dalí posarà el toc musical a l’acte. Si no pots acudir segueix la inauguració en línia: https://www.youtube.com/watch?v=tr5dw1ncc00 .Es pot consultar el programa en www.quartesciencia.es

El dissabte arriba la naturalesa amb Tardor al Riu en l’entorn inigualable del Parc Natural del Túria. El dissabte a les 10.00 s’impartirà un taller gratuït sobre residus. Apunta’t en participa@limne.org o en el telèfon 654076533

I a la vesprada toca teatre per a tota la família. A les 18.00 en el Auditori Vaig moldre de Vila et pots submergir amb “Nautilus: 20.000 llegües de viatge submarí” amb la companyia La Negra. Aquesta obra ha sigut la guanyadora del Premi Feten 2020 al Millor espectacle de sensibilització mediambiental. Pots comprar la teua entrada des de 2.5 euros en http://www.agendaculturalquart.com/…/nautilus-20000…

I per a qui preferisca pujar a les estreles en lloc de veure el fons submarí el pot fer a les 19.30 en el Pàrquing Vaig moldre d’Animeta. Quart és Ciència i Astroava ha preparat una vetlada d’observació astronòmica.

L’Associació de Veïns del Barri del Crist també participa en aquesta 10a Setmana de la Ciència amb l’Exposició “Sanitat Vegetal” que comptarà amb José Vicente Gil, Begoña Fanjul i Vicente Balaguer. La cita a les 17.30h

Però Quart és Ciència ha preparat uns dies replets d’activitats. El diumenge a les 18.15 en el CC el Casino es pot assistir a la taula redona: “Cap a un nou escenari en la Covid-19”, amb Concepción Gimeno Cardona i Fernando González.

Hi ha una cita a la qual no pots faltar aquest cap de setmana i, a més, gratuïta. El diumenge a les 18h, l’Ajuntament ha organitzat un gran homenatge a les persones majors en el Auditori Vaig moldre de Vila. Actuacions com la de la soprano Aurora Peña, música en directe i exhibicions, com la del Club de Gimnàstica Rítmica et faran passar una vesprada inoblidable. Tots ells han participat de manera altruista per a transmetre als i les més majors el que tot el poble sent: agraïment.

Si vols conéixer anècdotes i la història del municipi, l’oficina de Turisme organitza visites guiades de manera gratuïta. Tan sols has d’escriure un mail a turisme@quartdepoblet.org.

Per a qui vulga preferisca gaudir d’un llarg cap de setmana refugiat en els llibres, la Biblioteca Municipal Enric Valor té moltes novetats que ja pots consultar en els expositors. L’horari de la Biblioteca és de luens a divendres de 10 a 14 i de 15’30 a 20 h mentre que els dissabtes atenen el públic de 10.30 a 13.30.