VIVA Burjassot convoca els Premis per l’ús del valencià en el comerç local

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria de Promoció del Valencià que dirigeix Manuela Carrero i a través de AVIVA Burjassot, l’Agència de Promoció del Valencià, ha convocat els Premis per a l’ús del Valencià en l’àmbit del comerç local. Al certamen, que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç dirigida per Rosa Coca, a través de CEMEF, i amb una subvenció de la Diputació de València, des de la seua àrea de Normalització Lingüística, es podrà presentar tota empresa, comerç o servei de Burjassot que haja fomentat l’ús del valencià, en el marc del seu negoci, a través de la seua retolació, cartelleria, mitjans de difusió i material imprés. Hi haurà huit premis amb imports que oscil·laran des dels 215 euros del huité premi fins als 700 euros del primer premi.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 7 naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria dels Premis en el BOP. La publicació en el BOP ha tingut lloc el divendres 12 de febrer, per tant, els interessats podran presentar les seues sol·licituds fins al divendres 19 de febrer.

Les empreses, comerços o serveis que vulguen participar hauran d’aportar tota aquella documentació que acredite l’ús i la promoció del valencià en el negoci, tal com retolació en valencià, documentació administrativa en valencià, senyalització interna o dissenys per a bosses o merchandadising. La resta de la documentació que cal aportar està detallada en les bases de la convocatòria, que es podrà consultar en el Portal de Tranparencia. Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot o bé per registre d’entrada en el SAC (amb cita prèvia).

Les sol·licituds que opten als Premis es valoraran sobre la base de tres criteris: l’ús normatiu del valencià estàndard en el material imprés; el volum de material en què s’haja fet ús del valencià així com la diversitat i originalitat d’aquest material. La publicació de la resolució dels premis es realitzarà en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com a través del Portal de Transparència, a més de realitzar difusió dels comerços guanyadors a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials de l’Ajuntament de Burjassot i de AVIVA.