Vivenda impulsa l’execució de 25 allotjaments temporals en un edifici del Cabanyal de València per a persones amb situació de vulnerabilitat

Connect on Linked in

L’Ajuntament licitarà en breu la redacció del projecte de 25 allotjaments de caràcter temporal i/o d’urgència per a persones o famílies en situació de vulnerabilitat que necessiten vivenda fins que se’ls puga assignar un altra amb caràcter més prolongat. Ho ha anunciat la regidora de Vivenda i Servicis Socials, Isabel Lozano, en explicar que l’objectiu d’esta iniciativa que “és facilitar allotjament provisional o de trànsit i aprofitar eixa estada per a donar suport social i informació laboral, en cursos o xarrades que es desenvoluparan al mateix edifici”.

De fet, segon l’esmentat projecte l’edifici, amb un pressupost d’1’4 milions d’euros, disposarà d’elements comuns de sales d’estudi, de xarrades i de classes (informàtica, internet, idiomes). I encara que totes les unitats d’allotjament disposaran d’equipament de cuina i frigorífic, espai i mobiliari de dormitori i menjador amb televisió, es preveu també espais comuns com una cuina i una sala menjador amb televisió per poder compartir i elaborar menjars comuns en cuina tipus industrial que possibilite, fins i tot, cuinar per a grups de 30 o 40 comensals, propiciant la convivència i el suport de grup.

Per dur a terme este recurs, l’Ajuntament de València construirà un edifici per a allotjaments dotacionals en l’espai que ara ocupen tres solars. Un al carrer dels Àngels número 47 i 49, i altre al carrer Sant Pere 58. El primer d’ells actualment és un solar i el segon es troba ocupat per un edifici construït l’any 1957 que consta de cinc plantes, fora d’ordenació per excés d’altures i que està deshabitat, en situació d’abandó i deteriorament (el projecte contempla la seua demolició). El tercer és un solar també de propietat municipal.

Pel que fa al nou edifici, la planta baixa tindrà 434 m², la primera planta altres 434 m², mentre que la sota coberta disposarà de 260 m², En total, el recurs social disposarà d’un total de 1.128 m².

Respecte al pressupost, la demolició de l’edifici del carrer dels Àngels està valorada en 68.027,03 euros, mentre que la construcció de l’edifici d’allotjaments té un cost previst d’1.354.080 euros, el que suposa que la inversió total estiga estipulada en 1.422.107,03 euros.

“És un projecte fonamental per a l’Ajuntament de València per tal de donar alternatives a l’emergència d’habitacions d’una part de la ciutadania; i per tant serà un recurs clau per als servicis socials municipals per a donar allotjament temporal a moltes famílies que, o bé han perdut la seua vivenda o bé són persones sense sostre o provinents de vivenda precària”, ha conclòs la regidora Lozano.