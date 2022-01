Voldries ser voluntari per a provar la vacuna espanyola? L’Hospital Clínic t’està buscant

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La lluita contra la Covid 19 continua incessable, a hores d’ara la vacuna espanyola HIPRA,és troba és procés de prova en humans, i per això El Clínic de València busca voluntaris per a l’assaig clínic fase III de la vacuna HIPRA



Per a participar en l’estudi, els voluntaris han d’haver rebut almenys una vacuna d’AstraZeneca, Janssen, *Pfizer o Moderna o haver passat la Covid-19 en algun moment



Els assaigs està previst que comencen en este mateix mes de gener

Hipra necessita en esta fase la col·laboració d’almenys 3000 voluntaris i la previsió és la de tindre la vacuna en òptimes condicions per a la seua distribució durant el segon semestre de 2022 amb la producció de 600 milions de dosi de la vacuna

L’hospital Clínic ja va participar al novembre en l’estudi de *HIPRA en fase *IIb. En aqueix cas, es buscaven voluntàries majors de 18 anys que hagueren rebut la vacuna *Comirnaty de *Pfizer-*BioNTech contra la Covid-19 com a mínim 6 mesos abans