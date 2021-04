Volem Teatre estrena a la Casa de la Cultura d’Alzira la versió en valencià deLa Tasca del Sifoner

Connect on Linked in

Dimecres 7 i divendres 9 d’abril, a les 19.30 h, l’Auditori de la Casa de la Cultura acull l’estrena de la versió valenciana de La Tasca del Sifoner, a càrrec del grup Volem Teatre. L’obra, escrita i dirigida per José Rubio Morales, es va estrenar el 25 de gener de 2020 en Socuéllamos (Ciudad Real) en el Teatro Reina Sofía, dins del programa d’intercanvi teatral patrocinat pels ajuntaments d’Alzira i de la localitat manxega.

Estava prevista la seua presentació en el Gran Teatre el 9 de maig; no obstant això, la irrupció de la pandèmia ho va impedir. S’havia programat per a altres dates, però les restriccions que s’han anat succeint durant tot aquest temps ha impossibilitat la seua estrena.

En trobar-se en l’actualitat el Gran Teatre en obres, finalment s’ha decidit no retardar-la més i representar-la durant dos dies a la Casa de la Cultura. Lògicament, s’aplicarà la normativa vigent per a la COVID, especialment, distància de seguretat i mascareta, tant per al públic com per als actors.

Els quinze actors i actrius del grup ens retrotrauran a la realitat que es vivia a València entre els anys 1975 i 1985, on les tavernes es van convertir en centres de reunió per a molts joves que projectaven un país diferent. El Sifoner va ser un fenomen sorgit a mitjans dels setanta, i va aconseguir que el seu àlbum “Tinc un mànec de tres pams i mig” fora el més venut en la nostra comunitat. La Tasca rep precisament el seu nom perquè el seu amo i seguidors es reunien en ella per a somiar amb projectes innovadors per a un país nou.

L’espectacle està produït per l’Associació Cultural La Tarumba, a la qual pertany el grup Volem Teatre, i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira. A causa de la demanda d´invitacions que no s’ha pogut satisfer, La Tasca del Sifoner es tornarà a representar en el Gran Teatre quan es produïsca la seua reobertura.

En l’actualitat, el grup es troba ja treballant en un altre text de José Rubio Morales, Veïns, amb l’objectiu d’estrenar-lo abans que acabe l’any.