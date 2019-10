Vora 1.000 persones participen de l’oferta formativa de l’Escola d’Adults de Picassent

Connect on Linked in

El Centre de Formació de Persones Adultes obri les seues portes al curs 2019-2020 amb tot un ventall de propostes formatives per a les vora 1.000 persones matriculades en el pla acadèmic d’enguany



L’Escola d’Adults és un centre de formació reglada al municipi. Any rere any, acodir a l’EPA és sinònim per a molts veïns i veïnes del municipi, de formació i també d’oci. Prova d’això és la creixent demanda que continuen tenint totes les propostes formatives entre les quals destaquen la formació bàsica en alfabetització, neolectors, graduat en educació secundària, cicles de graus superiors i proves d’accés a la universitat. També són moltes les persones que ja es preparen per a les proves de coneixement del valencià de la Junta Qualificadora així com en anglés per als nivells A2 i B1 de l’Escola Oficial d’Idiomes.



Programes per a la promoció d’igualtat d’oportunitats i d’altres cursos i tallers s’ofereixen de dilluns a divendres, amb classes pel matí i per la vesprada. Caminar cap a una societat cada vegada més integrada i solidària és un altre dels objectius del pla de formació. Per això, són 4 els grups d’ensenyança d’espanyol per a estrangers. I amb la voluntat de formar els joves i que puguen accedir al mercat laboral responen les propostes dels cursos de competències claus per a joves menors de 18 anys, una oportunitat única perquè obtinguen el certificat de professionalitat nivell 2.



Ahir per la vesprada, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va donar la benvinguda a totes les persones presents en un acte de recepció i benvinguda al curs que tingué lloc al pati de l’Escola, on també varen estar presents la regidora de l’àrea d’Educació, Belén Bernat i el director del centre, Vicent Gimeno, «És un plaer compartir hui amb vosaltres l’inici d’un nou curs acadèmic. Com a alcaldessa vos done la benvinguda a totes i tots amb el desig que estos mesos que queden per davant siguen molt profitosos i vos servisquen per créixer tant acadèmicament com personalment».



Els nous tallers de temps lliure completen la graella de possibilitats d’este curs amb l’edició de vídeo digital, la creació de curtmetratges, el disseny gràfic, el retoc digital, taller de mandales artístic i shiatsu.