Vora 100 participants en la pujada del Betlem a l’Ouet

El passat diumenge 15 de desembre es va quedar instal·lat el Betlem muntanyer al costat de l’antic observatori forestal de la Casella, conegut popularment com l’Ouet per la seua característica forma arquitectònica.



Prop d’un centenar d’excursionistes es concentraren a les 9.00 hores en l’aparcament del Paratge Natural Municipal de la Casella, per a participar en la instal·lació del Betlem en la muntanya al llarg de les festes nadalenques i el Cap d’Any. Es tracta de la XXI edició d’esta tradicional activitat que començava en 1999, i ja se superen les 19 ascensions que portà a terme el Centre Excursionista d’Alzira a mitjans del segle passat.



La Regidoria de Patrimoni Cultural, que promou este esdeveniment a través del Museu Municipal, convida a tots i totes els que no han pogut acudir a la pujada a participar en la baixada, que serà el diumenge 12 de gener, a les 9.00 en el nou aparcament de la Casella, i des d’allí ascendir junts els 533 metres d’altura per a gaudir de les àmplies vistes panoràmiques de les muntanyes, la vall i la costa marina, una bona manera de començar l’any.



Com a anècdota, el participant més major ha sigut Francisco Martínez amb 86 anys, l’autor de la Creu del Cardenal que va ser instal·lada al maig de 1999, fa també 21 anys, en substituir la creu deteriorada per una nova amb un èxit de participació tal que va motivar que es promoguera la recuperació de la pujada del Betlem.



La pujada del Betlem era una activitat iniciada pel Centre Excursionista d’Alzira, en l’any 1959, que va perdurar fins a 1977, moment en què es va extingir el CEA. En l’any 1999, el Museu Municipal va reprendre el muntatge del Betlem amb la finalitat de visitar els indrets més atractius dels paratges naturals municipals de la Murta i la Casella, i els va seleccionar pels seus atractius naturals i l’accessibilitat, apta per a tots els públics. Es tractava d’oferir una activitat de fàcil accés per a tots, ja que en les edicions del CEA, hi havia llocs complicats, només aptes per als muntanyers, com era el cas del pic de la Serra de les Agulles.



Esta XXI edició consolida la celebració, que per a molts alzirenys i veïns d’altres localitats ja tenen com a tradició visitar-lo al llarg del mes que està exposat. Descobrint en alguns casos espais desconeguts o contemplant les extraordinàries vistes que des de dalt dels cims es dominen, tant de la comarca de la Ribera, com del Xúquer, l’Albufera o l’extensa costa, i per descomptat, de la multitud de valls o serralades que ens envolten. Llocs tan significatius com el Cavall Bernat; la Creu del Cardenal; el Tallat Roig; en la Murta o el Pla del Barber; la Font de la Teula; la Ratlla en la Casella, o l’antic Observatori Forestal l’Ouet; són els llocs que cada any alternativament acullen el Betlem.