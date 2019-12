Vora 20.000€ per a ajudes per a empreses locals d’Alzira

Connect on Linked in

30 ajudes EMPRÉN a les empreses de nova creació i dos ajudes Forma Plus

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus, ha lliurat hui les ajudes EMPRÉN a un total de 30 emprenedors de la ciutat que han obert els seus negocis al llarg del 2019.



Es tracta d’un programa d’ajuda municipal a la creació d’empreses atorgada mitjançant la targeta Alzira per un import de 600 euros que perseguix un doble objectiu: d’una banda es vol contribuir a pal·liar les despeses que tots els autònoms tenen quan posen en funcionament un nou projecte i d’altra es busca que els guanys tinguen un retorn sobre l’economia local, ja que amb la targeta Alzira es fomenta el consum als establiments adherits de la ciutat.



EMPREN ha lliurat en esta ocasió ajudes per valor de més de 18.000 euros a professionals de l’hostaleria, la moda o l’estètica. I també a emprenedors que ofereixen els seus serveis de reparació de maquinària industrial, assessorament econòmic o logopèdia, entre molts altres. La idea és donar suport a aquells que opten per l’autoocupació com una forma d’encarar la seua vida professional.



L’alcalde i regidor d’ocupació, Diego Gómez ha manifestat, “La idea és ajudar inicialment a la creació de noves empreses, amb una aportació inicial i donar-los una continuïtat en el nostre suport, per això hui hem lliurat estes ajudes”



D’altra banda també s’han lliurat hui dos ajudes del programa Forma Plus que busca incentivar la contractació de l’alumnat format als cursos promoguts per l’Ajuntament d’Alzira durant els 12 mesos següents a la finalització de l’acció formativa. En el cas d’estes ajudes s’han atorgat un total de 1600€ a dos empreses locals, una de 1000€ per a una contractació a indefinida a temps parcial i altra de 600€ per a una contractació temporal de 6 mesos.