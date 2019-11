Vora 400.000€ en millores dels camins rurals d’Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alzira continua amb les obres municipals de manteniment i millora dels camins rurals, a més de les actuacions portades a terme per la Generalitat. La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, dins de les obres de manteniment de les infraestructures agràries, participa en la millora de l’estat dels camins rurals afectats per les pluges de novembre de 2018 a la zona de la Garrofera d’Alzira



Les obres consisteixen en l’adequació del ferm, de formigó o de llastos compactats, dels següents camins:

Corral de Tarín

Mines

Picadero

Missana

Chirlaca

Corral de Caballero

Corral de Caballero-Casa Borrega

La Vereda

La Reva

Pepe Ramón

Estes actuacions de millora consisteixen a realitzar ferms de formigó en massa en els trams de camins amb pendents molt pronunciades i en els passos de barrancs i escolaments. En la resta de camins l’adequació del ferm es realitza amb llastos naturals compactats.

Les obres estan sent realitzades per l’empresa TRAGSA i tenen un cost aproximat de 375.000 €, finançades en la seua totalitat per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.



Al mateix temps la Regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició Econòmica ha millorat part del camí d’Oria i l’encreuament entre el camí de Cabanyes i el camí de Prada.



La millora del camí d’Oria ha consistit en l’eixamplament de la plataforma del camí en aproximadament 126 metres lineals amb una inversió de 14.000 euros.



L’encreuament entre els camins de Cabanyes i Prada es trobava molt danyat pel pas de camions de gran tonatge. Les obres realitzades han consistit en la demolició de 215 m2 de paviment asfàltic en mal estat i la realització d’un nou ferm de formigó armat, amb una inversió de 6.000 euros aproximadament.



Actualment la brigada municipal d’Agricultura es troba fent tasques de manteniment en el camí de la Solana de la Casella, i continuaran pel camí del Barranc de la Casella, després de la qual cosa s’abordaran els camins de L’Horta d’Alzira.