Vora 900 persones gaudeixen de la piscina municipal en aquest passat cap de setmana

Connect on Linked in

La piscina municipal descoberta registra una gran afluència de banyistes en aquesta primera setmana de juliol

La ciutat de Sueca feia molt de temps que esperava la piscina descoberta, i això ha quedat demostrat en la gran acollida per part de la ciutadania en aquestes primeres setmanes d’apertura. Des de la seua inauguració, la instal·lació ha tingut una gran afluència d’usuaris sobretot dels veïns i veïnes de Sueca. Recentment, davant la previsió d’onada de calor, l’Ajuntament de Sueca junt amb l’empresa Aigües i Sanejament de Sueca van prendre la mesura excepcional, durant tota la setmana passada, de mantindre l’entrada gratuïta a les dones embarassades, a menors de 12 i majors de 65 fins que remeteren les temperatures extremes.

L’obertura gratuïta pretenia oferir una opció d’oci per combatre les altes temperatures i riscos per a la salut en aquests grups de persones més vulnerables front l’onada de calor. Com a resultat d’aquesta mesura i de la intensa calor sufocant, la piscina municipal ha augmentat la seua afluència d’usuaris, arribant a passar diàriament vora 440 persones de dilluns a divendres durant les jornades, i fins a 450 tant dissabte com diumenge.

El nou servei ha estat obert al públic des del 15 de juny i estarà fins al 15 de setembre, d’11:00 a 20:00 hores, de dilluns a divendres i els caps de setmana, dissabte i diumenge, des de les 10:30 fins a les 20:30 hores. Els usuaris poden optar per l’abonament de 10 entrades a un preu de 10 € o, a l’entrada senzilla de 2 € a partir de 14 anys. L’accés és gratuït de 0 a 5 anys i hi ha també tarifa especial d’1,5 € per xiquetes i xiquets de 5 a 14 anys. En aquests primers mesos de funcionament, a més de les piscines per a adults i infants, i la zona de platja amb hamaques i para-sols i una àrea d’ombra, s’han habilitat també els vestidors amb WC’s i dutxes i una zona de menjador amb màquines expenedores. A més, està permesa l’entrada de menjar i begudes i el seu consum en la zona autoritzada. La piscina, de forma irregular, té una dimensió de 400 m² i la seua profunditat oscil·la des dels 30 centímetres (zona infantil) a 1,80 metres en la zona de màxima profunditat.

Antecedents

La piscina municipal descoberta ha estat una instal·lació llargament esperada pel poble de Sueca. Les obres havien de ser finançades pel conegut com a Pla Confiança de la Generalitat Valenciana i van quedar paralitzades des de l’any 2012 per l’impagament de l’ens autonòmic a l’empresa inicialment adjudicatària. A partir d’aquest moment, la construcció de la nova piscina municipal es va veure interrompuda en nombroses ocasions. El projecte va sofrir les conseqüències directes de la crisi econòmica de manera reiterada i, en els anys més complicats, les empreses es quedaven el projecte a un preu molt ajustat i, quan no podien fer-li front, l’abandonaven. No obstant, ja en l’anterior legislatura (2011-2015), el consistori suecà va rebre el document oficial de la consignació pressupostària per part de la Generalitat i va traure a licitació el contracte, per procediment obert, per poder finalitzar la construcció que ha requerit l’aportació de fons municipals per completar-se.