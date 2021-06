Vora un centenar de persones participen en el webinar sobre mosquit tigre organitzat per l’Ajuntament de València

Print This Post

La Regidoria de Sanitat i Consum durà a terme una altra sessió dirigida a professionals del sector el pròxim 17 de juny

Al primer webinar van assistir vora un centenar de persones, no només d’Espanya sinó també d’altres països de Sudamérica com l’Argentina i l’Equador. Amb el nom de ‘Mosquit Tigre. Informació per a la ciutadania’ el programa va ser moderat pel cap del servei de Sanitat i Consum de l’Ajuntament de València, Fermín Quero. També va assistir el regidor de Sanitat i Consum, Emiliano García i la presidenta de la Federació d’Associacions Veïnals de València, María José Broseta.

L’Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Sanitat i Consum, ha organitzat dos webinar sobre mosquit tigre. Un d’ells es va realitzar el passat 3 de juny i està previst que es realitze un altre, dirigit a professionals del sector, el pròxim 17 de juny. Els dos webinars compten amb la col·laboració d’empreses de control de plagues i la Federació d’Associacions Veïnals de València.

El segon webinar s’ha organitzat per al pròxim 17 de juny d’11.00 a 13.00 hores amb el nom ‘Mosquit Tigre i altres plagues per a professionals del sector’. El webinar és gratuït i qualsevol pot accedir a través de la web www.eliminarmosquitotigre.com. A més dels participants del primer webinar, també intervindran el secretari general de la FVMP, Vicent Gil Olmedo; el catedràtic de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València, Antonio Marcilla; la tècnica de la secció de control de plagues de l’Ajuntament de València, Juani López i el tècnic de la secció de control de plagues del Consistori, Ramón Hernández.

Així com l’anterior webinar anava dirigit a la ciutadania, el segon estarà més enfocat a tècnics i professionals del sector. Les diferents ponències aprofundiran sobre l’ordenança municipal per al control de mosquits, el projecte porta a porta contra mosquit tigre a València, projectes innovadors a la ciutat, així com el control de plagues emergents i altres.