Vora un centenar de persones participen en la primera sessió del programa de passejos saludables «Alzira camina»

Infermers i agents socials acompanyen els assistents i dinamitzen l’activitat física

Per a poder participar-hi, cal inscriure’s al centre de salut, tindre la pauta de vacunació completa i dur mascareta

Prop de cent persones han participat este matí en la primera jornada del programa de passejos saludables «Alzira camina», impulsat per l’Ajuntament d’Alzira. Infermers dels dos centres de salut de la ciutat i agents socials adscrits al Centre de Participació Ciutadana han acompanyat els participants en estes sessions, per a guiar la correcta realització de les activitats i dinamitzar la passejada. Hui s’han sumat al passeig l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, i la regidora de Salut, Gemma Alós, qui s’ha mostrat molt satisfeta amb l’acollida: «Per a ser el primer dia ha sigut un èxit d’assistència».

A partir d’ara, els participants tenen una cita dos dies a la setmana amb la pràctica de l’esport. Per a poder prendre part en este programa cal inscriure’s per mitjà dels fulls d’inscripció, que es poden aconseguir als punts d’informació ubicats als centres de salut, a l’Ajuntament (Departament de Sanitat), al Centre de Participació Ciutadana i a l’edifici de La Clau, i que hauran de presentar al seu centre de salut. «Si són gent major, el seu metge de capçalera els farà una revisió per a comprovar que el seu estat de salut els permet realitzar l’activitat», recorda la regidora Gemma Alós. Per a poder participar-hi cal estar vacunat amb la pauta completa i no presentar símptomes sospitosos. La caminada es farà amb mascareta i no es podrà menjar durant l’activitat. Als inscrits se’ls ha repartit la samarreta distintiva del programa, així com la motxilla per a portar dins aigua i altres efectes personals.

La tercera edició d’«Alzira camina» busca promoure la vida activa entre veïns i veïnes de totes les edats. Les àrees de Serveis Socials i Innovació social, Sanitat i Esports de l’Ajuntament d’Alzira són les promotores de l’activitat, organitzada pel Departament de Salut de la Ribera i que compta amb la implicació del Centre de Participació Ciutadana i de l’equip d’infermeria dels dos centres de salut de la ciutat. Precisament, els centres de salut Alzira I i Alzira II són el punt d’encontre des d’on partix cada dia la caminada.

«Caminar és un exercici que pot ser realitzat per la major part de la població. A més, si ho practiquem diàriament, ens pot reportar grans beneficis per a la nostra salut», indica la regidora de Salut, Gemma Alós. «Alzira camina» és un programa obert a tota la població que suposa un acompanyament per a la gent que vol practicar una activitat esportiva lleu com és la marxa urbana. A les 9,15 hores, des de cada centre de salut, les persones participants ixen cap a la plaça Major, on comencen l’activitat fent una sessió d’escalfament assistida per personal de l’equip d’infermeria dels mateixos centres de salut. Una vegada fets els estiraments, té inici la passejada fins a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar, on se n’aprofiten les pistes per a fer un circuit de marxa, i l’espai per a realitzar exercicis variats: «De tant en tant, hi haurà activitats extraordinàries dirigides per monitors especialitzats», explica Alós. Una vegada acabat l’exercici, els i les caminants tornen a la plaça Major. En tot moment, compten amb la companyia d’un grup d’infermers i d’altres agents socials.

Els beneficis que reporta esta activitat física a la població són diversos: «com la millora de l’equilibri, la força i la mobilitat, el control del pes corporal, la millora de l’estat d’ànim, l’augment de les defenses de l’organisme o el control dels nivells de tensió arterial, colesterol i glucosa». També ajuda a «augmentar el rendiment intel·lectual, millora la qualitat de la son, propicia el manteniment de l’autonomia i de les relacions socials i s’envellix més tard i amb major qualitat de vida», indiquen des de l’Àrea de Salut municipal.