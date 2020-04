Vox Alzira advoca per destinar la asiganción als grups polítics per a ajudar als afectats pel coronavirus

Print This Post

Presenta una moció al ple per a destinar aquesta despesa a finalitats socials

“Les conseqüències econòmiques que derivaran d’aquesta crisi sanitària i de la incompetent gestió que els governs que tenim a nivell nacional, autonòmic i local està encara per veure, però tots els indicadors ens diuen que l’impacte serà brutal.”



Això és el que des de VOX Alzira hem advertit des del principi d’aquesta crisi, però l’equip de desgovern de l’Ajuntament d’Alzira ha fet cas omís i a preferit escudar-se en les mesures que s’han pres per part del govern que pitjor ha gestionat aquesta crisi a nivell mundial.

Arribat aquest punt llancem un a proposta que esperem que tots els grups de l’Ajuntament secunden i servisca per a pal·liar, en la mesura que siga possible, els efectes econòmics i socials que aquesta crisi ha causat als nostres ciutadans.

Entenem que, arribat aquest moment de necessitat, l’Ajuntament d’Alzira ha de suprimir tot despesa supèrflua i destinar-lo a qui de debò ho necessita.

No sols demanem que se suprimisca l’assignació anual als grups polítics, sinó també qualsevol ajuda o subvenció a sindicats, organitzacions empresarials, fundacions, associacions, o qualssevol entitats privades en què el projecte, activitat, programa o actuació no tinga per objecte directe l’ajuda als afectats pel Coronavirus o la creació d’ocupació.

Aquesta és una mesura que s’ha de prendre en conjunt amb moltes altres i ha de servir com un exemple que ha de seguir l’equip de govern en els mesos esdevenidors amb les despeses.