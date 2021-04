Vox Alzira: Alzira necessita propostes, no blanquejar delinqüents

Connect on Linked in

Lamentablement l’única cosa que ha transcendit de l’últim Ple de l’Ajuntament d’Alzira ha sigut l’expulsió per part de l’Alcalde “democràtic i progressista” del portaveu de VOX a Alzira.

I ha transcendit només això per una raó, perquè als quals manen en aquest moment en les institucions els interessa, els interessa posar-se la màscara d’indignats tergiversant la realitat i vendre a l’opinió pública la seua versió dels fets amb la inestimable ajuda dels mitjans adeptes al règim totalitari.

Aquesta és una més de les maniobres propagandístiques que solen utilitzar els governs d’extrema esquerra per a evitar que es parle dels problemes reals de la gent.

VOX Alzira des del principi, no ha deixat de proposar accions i idees per mitjà de mocions al ple per a intentar, en la mesura que siga possible, solucionar o mitigar els problemes que aguaiten al conjunt de la ciutadania.

Som conscients que ni al Sr. Alcalde ni al seu Equip de govern els interessa debatre gens ni mica aquestes idees per dues senzilles raons, una és que els envaeix el sectarisme més ranci i els és impossible acceptar res que vinga de VOX encara que siga una proposta factible, i l’altra raó és que si accepten debatre les nostres idees es demostra que tenim raó i evidenciem la seua nul·litat per a governar.

És una llàstima que per la por de quedar en ridícul per part de l’Equip de govern no tractem en el Ple qüestions que de veritat preocupen els ciutadans com l’atur juvenil, solucions per a l’hostaleria, autònoms, seguretat ciutadana, neteja.. etc I deixar de debatre sobre si tanquem la central de Cofrentes, la Guerra Civil, manifestos varis, suport a condemnats com el raper Pablo Hasel i altres temes que sense llevar-los cap àpex d’importància no deixen de ser temes secundaris ara mateix per als nostres ciutadans, enmig de la crisi que estem patint.

VOX reclama un govern que treballe per als Alzireños, que no venga fum i favors, que s’ocupe dels problemes dels ciutadans i es deixe de campanyes publicitàries i accions suposadament socials que busquen únicament mantindre als seus adeptes contents, als mitjans callats i a part de l’oposició adormida.