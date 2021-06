Vox Alzira: Aquest Govern s’ha lluït

Connect on Linked in

En VOX esperem que PSOE i Compromís no tinguen la poca vergonya de burlar-se dels ciutadans presentant una moció contra la pobresa energètica.

Que per desgràcia estem governats per una banda d’il·luminats és un hechoque ningú gosa discutir. Que aquesta aura, que aquesta il·luminació, que aquest èxtasi de saviesa i bona governança ens anava a costar a la resta de mortals pagar-lo mes a mes en la nostra factura de la llum és més complicat d’entendre, però segons sembla serà la tònica general en tots els aspectes fiscals que afecten els comunesde els ciutadans, és a dir, a quasi tots nosaltres.

Si en VOX anàrem com els extremistes d’esquerres que ens governen la demagògia ens eixiria per la boca en culpar sense embuts als nostres governants de la brutal pujada que ha patit la llum elèctrica aquest últim any, però no som asíb perquè comprenem que el mercat energètic espanyol necessita una reforma global perquè el preu de la llum no repercutisca en les butxaques dels ciutadans.

Però el que si denunciem des de VOX és la incapacitat, la mentida, el postureo i la mala praxi de qui ens governa en aquest moment, estem assistint a l’aberració social i constatada de ser governats per autèntics incompetents que a nivell

Local, Autonòmic i Nacional només han sabut vendre una il·lusió, unattrezzo de cartó pedra, una fantasia sostinguda per frases grandiloqüents que l’única cosa que ha provocat és submissió en una escalada fiscal als ciutadans destinada a pagar l’ensomni d’aquests il·luminats.



Ací ningú en el govern, ja siga Local, Autonòmic o Nacional té l’enteresa d’agafar el bou per les banyes, es limiten a subvencionar, gastar, vendre i adoctrinar.



Ara eixirà el que està d’Alcalde a la nostra ciutat o el que està de President en la nostra comunitat i es trauran de la mànega del pressupost uns bons elèctrics, l’anunciaran, ens endeutarem encara més i caldrà pagar aquesta nova gran idea amb altres impostos……. Temps al temps.

Per desgràcia això no és nou, el nostre Alcalde només fa que engreixar la subvenció a les associacions o fundacions de càmera quan es torça, rega de diners públics la Mancomunitat, s’inventa cooperatives elèctriques però al final el veí d’Alzira paga cada vegada més i més impostos.

Els que ara ens governen a Alzira no es poden escudar en què això són imposats d’índole nacional, ells són actors implicats i còmplices necessaris en aquesta mala pel·lícula de terror que és el Govern Espanyol.



Però ara la líderesa del PSOE està mising com si amb ella no fóra la cosa, això de Pedro Sánchez li queda molt lluny …diu. I el que està d’Alcalde que per a Secretaria

Municipal de VOX – Sant Roc,6, 46600, Alzira blanquejar a un raper condemnat si que està el Ple, però per a exigir al seu govern nacional còmplice que elimine l’IVA de la factura de la Llum millor ni parlem. Ara no toca posar-se el vestit d’indignat i clamar contra els que ens governen perquè són ells mateixos.

La pujada de la llum, el gas, el gasoil, els peatges, imposats de patrimoni, de successions, autònoms, matriculacions, prima d’assegurances, donacions……. Tot això respon només a una cosa estem governats per incompetents quegobiernan gràcies al suport d’independentistes, nacionalistes i trilers de la

política com Compromis.



La pressió fiscal dels Alzireños no farà més que pujar perquè per desgràcia tenim un govern nacional que funciona igual que el local malgastant els diners públics a crear una cultura de la subvenció en comptes de seguir les propostes de VOX com a invertir a crear o potenciar nous models productius per a fer una societat més forta i més competitiva.



La factura de la llum no sabem si molts alzireños la podran pagar aquest mes peròque poble més bonic ens ha quedat amb el art al carrer eh???

