Vox Alzira demana al ple la construcció d’un monument en homenatge a les Víctimes del COVID-19

El disseny i la ubicació d’aquest monument ha de ser decidit en votació popular.



Aquesta pandèmia ens ha canviat la vida als més afortunats, s’ha emportat la vida de milers de persones i ha posat a prova a tots els integrants de col·lectius de sanitat, forces de seguretat i emergències.



Però ens ha ensenyat el que mai ha de fer un Govern, que és justament tot el que han fet els nostres governants a nivell nacional autonòmic i local, els responsables esdevenidors han d’aprendre a no mentir, a no anteposar la ideologia a la seguretat, a fer cas als tècnics i a ser responsables dels seus actes.



En tot aquest temps els fets han constatat que els que ens governen no han estat a l’altura de les circumstàncies i han pres les decisions tarde i malament. Han gestionat aquesta crisi sota les directrius del sectarisme i de la ideologia abans que fer-ho amb sentit comú.



Prova de tota aquesta incompetència és el no saber encara quants morts han provocat la pandèmia al nostre país, és l’haver vist com els sanitaris s’han hagut d’enfrontar al virus sense els elements de seguretat personal necessaris, és haver sigut la mofa a nivell mundial quant a les decisions preses. El passat dia 16 vam poder assistir a una altra mostra de la desraó del Govern d’extrema esquerra que ens governa, organitzant un circ propagandístic en comptes d’un homenatge sentit a les mates del COVID-19 i de la incompetència. Aquest acte també ens torna a mostrar el mapa polític real a la nostra ciutat, on tenim a l’esquerra radical (Compromís i PSOE), a l’esquerra moderada (PP i C ́S) i a l’oposició de dretes (VOX) que no li balla l’aigua al govern d’extrema esquerra i no participa en actes dissenyats per a blanquejar la incompetència dels nostres governants.



En VOX Alzira exigim que es construïsca un monument que tinga dos vessants en el seu disseny, d’una banda que servisca de memorial a les persones que han mort a causa d’aquest virus, especialment als veïns d’Alzira, per la nefasta gestió de les autoritats i l’altre vessant que servisca d’homenatge a tots els que han treballat sense descans i sense les mesures de seguretat adequades enfront d’aquesta pandèmia.



Per això hem presentat una moció al Ple de l’Ajuntament perquè es publicite un concurs d’idees sobre el disseny d’aquest monument, que s’exposen totes elles al públic i que siguen els veïns d’Alzira els qui decidisquen el disseny i la seua ubicació final.