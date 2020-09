VOX Alzira demana protegir l’educació especial enfront de la sense raó de l’esquerra radical

És el moment de deixar de plorar i protegir als que més el necessiten

“Venim a salvar a les persones…” Això ens comptaven els grups d’extrema esquerra quan van accedir al poder als nostres ajuntaments, no canvia res, sempre veiem la mateixa estratègia. Eslògans trets del manual del bon progressista, plens de contingut social que fet i fet resulten estar buits de contingut tangible.

Això de sempre, l’extrema esquerra no ix del postureo i de les frases grandiloqüents, deixant de costat la gestió i l’atenció del veritablement important, les persones.

Ara som testimonis d’un exemple més amb la suposada integració que volen fer amb els alumnes d’educació especial negant-los el més important per a ells que és, ni més ni menys, que una educació d’acord amb les seues necessitats i que al seu torn resulta imprescindible per a ajudar a les seues famílies perquè en un futur puguen ser una mica més independents en la mesura que siga possible.

No sé que argument ni que eslògan trauran des del govern de l’Ajuntament d’Alzira per a tapar tal desvergonyiment, no sé que cara posarà el Sr. Alcalde davant els pares d’aquests xiquets quan els haja de contar que els llevaran la seua ajuda detallada als seus fills.

S’escudaran en què les ordres venen des de dalt , que és una nova norma d’Europa, que faran l’impossible perquè això no passe…… i un llarg etc. d’excuses que l’única cosa que amaguen és la incongruència d’un govern que s’autodenomina al costat dels persones i la incapacitat de gestionar una entitat pública com és l’Ajuntament d’Alzira.

Ara si que toca plorar Sra Mir, ara si que toca estar al costat de les persones en politiques inclusives Sr. Pascual, ara toca eixir del progressisme buit, sense contingut, i actuar. Actuar d’una manera ferma i contundent, vostés tenen la possibilitat de demostrar que el primer són les persones, i entre elles els més necessitats i no deixar a ningú arrere quan ja hi ha més de 50.000 morts.

VOX ha presentat una Moció que defensa l’educació especial, que defensa un tracte diferenciat i merescut per a aquestes persones i les seues famílies, defensa una forma bàsica d’integració amb una metodologia especialitzada que els servisca per a desembolicar-se millor en la vida.

Per això des de VOX Alzira demanem a les forces d’extrema esquerra (Compromís- PSOE) i de l’esquerra moderada(PP-C´S) se sumen a la moció presentada per aquest grup polític i demostren amb fets que si que estan al costat dels més dependents.

No faça política del progre ridícul Sr Alcalde, estiga al costat dels seus ciutadans i vote a favor d’una cosa lògica que és defensar als que més ho necessiten, no ens conte històries d’integració transversal, ni xorrades de models educatius experimentals, faça el que ha de fer un Alcalde i rebel·le’s contra una injustícia que té com a única raó la d’estalviar uns euros per a destinar-los al que l’extrema esquerra sol destinar els diners, a la propaganda i l’adoctrinament.

Protegim l’Educació Especial a Alzira i a Espanya de l’Esquerra radical.

VOX Alzira